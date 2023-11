Empleados federales protestan por política de EEUU ante la guerra en Gaza

WASHINGTON (AP) — Trabajadores del gobierno estadounidense, desde el Departamento de Estado hasta la NASA, están circulando cartas abiertas exigiendo que el presidente Joe Biden busque un cese del fuego en la guerra de Israel contra Hamás. El personal del Congreso está tomando micrófonos frente al Capitolio y condenando lo que dicen es el silencio de los legisladores sobre el costo para los civiles palestinos.

Mientras las muertes aumentan en Gaza, Biden y el Congreso enfrentan desafíos inusualmente públicos desde adentro por su apoyo a la ofensiva de Israel. Cientos de empleados de la administración y del Capitolio están firmando cartas abiertas, hablando con periodistas y realizando vigilias, todo en un esfuerzo por cambiar la política estadounidense hacia acciones más urgentes para frenar el número de víctimas palestinas.

“La mayoría de nuestros jefes en el Capitolio no escuchan a las personas que representan”, dijo uno de los empleados del Congreso a la multitud en una protesta este mes. Con máscaras médicas que ocultaban sus rostros, los aproximadamente 100 trabajadores del Congreso depositaron flores frente al recinto para honrar a los civiles muertos en el conflicto.

Las objeciones provenientes de los empleados federales sobre el respaldo militar y de otro tipo de los Estados Unidos a la campaña de Israel en Gaza son en parte una consecuencia de los cambios que están ocurriendo en términos más generales en toda la sociedad estadounidense. A medida que Estados Unidos se vuelve más diverso, también lo hace la fuerza laboral federal, incluidos más funcionarios de ascendencia musulmana y árabe. Y las encuestas muestran que la opinión pública está cambiando respecto del aliado de Estados Unidos, Israel, y cada vez más personas expresan descontento con el gobierno de extrema derecha del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Después de semanas de ver imágenes de niños ensangrentados y familias que huyen en Gaza, un número significativo de estadounidenses, incluidos los del Partido Demócrata de Biden, no están de acuerdo con su apoyo a la campaña militar de Israel. Una encuesta realizada por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos a principios de noviembre encontró que el 40% del público estadounidense dijo que la respuesta de Israel en Gaza fue demasiado lejos. La guerra ha sacudido los campus universitarios y desatado protestas en todo el país.

Todos los organizadores de las protestas del poder ejecutivo y del Congreso hablaron con la AP bajo condición de anonimato, citando temor a repercusiones profesionales y de otro tipo.

