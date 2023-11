Tribunal Federal desestima demanda radicada por cooperativa contra dispensarios de cannabis

El Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico determinó no acoger el recurso radicado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito TuCoop que donde alegaban una posible violación de regulaciones y leyes federales, sobre el manejo y cobros de dinero a través de transferencias electrónicas de unos de sus socios de cannabis medicinal en Puerto Rico.

Según indicó el presidente de la Junta de Directores de la cooperativa, Luis Toledo, el Tribunal no acogió el pleito por falta de jurisdicción.

“El Tribunal desestimó nuestro recurso por un tema de jurisdicción y se limitó a asuntos procesales, pero lo sustantivo aquí es que hay evidencia en poder de las agencias estatales y federales pertinentes de ley y orden, que apuntan a la existencia de posibles esquemas de cobros de dinero por vía electrónica, en una industria que solo permite el cobro en efectivo. Nuestro compromiso es seguir siendo férreo defensor de los negocios de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico y sobre todo de la seguridad de los depósitos de nuestros socios, por lo que esta decisión no nos amilana”, expresó Toledo.

La cooperativa añadió en comunicado de prensa que han estado en comunicación con sus socios para orientarles sobre el marco regulatorio que gobierna la industria del cannabis medicinal, “educando sobre las mejores prácticas y alertando que no caigan en esquemas, que a primera fase pueden ser atractivos para manejar los cobros de dinero por transacciones electrónicas, en lugar de efectivo como es requerido por ley”.

“Nosotros no bajaremos la guardia, ni escatimaremos recursos hasta que las autoridades competentes vayan tras aquellos que evaden la ley, no vamos a ceder ante alegaciones caprichosas y malintencionadas que tratan de distraer sobre lo importante en este asunto. El sistema que promovieron los dispensarios BWell y la empresa New Line Processing en la isla, puede poner en jaque a toda la industria de cannabis medicinal y sus empleados en Puerto Rico”, comentó Toledo.

En el mes de agosto, Metro Puerto Rico reportó que la cooperativa radicó una demanda por un supuesto esquema “sospechoso” de transacciones realizadas en dispensarios de cannabis medicinal.

