Denuncian supuesto vertedero clandestino en Lares

El exrepresentante y actual presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Lares, Michael Abid Quiñones, tronó en contra del de dicho municipio debido a las recurrentes violaciones a la ley ambientales, incluyendo la creación de un vertedero clandestino donde desechan hasta perros muertos.

“El abogado y alcalde de Lares, Fabian Arroyo, utiliza lo que fue la Planta de Transbordo de Lares, para arrojar basura, escombros y hasta perros muertos a sabiendas de que no cuenta con la autorización de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, la Junta de Calidad Ambiental o del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Los vigilantes del DRNA han intervenido ya en tres ocasiones, encontrando en violacion al Municipio y el Alcalde no se ha detenido en su incumplimiento. Sigue tirando basura, creando malestar en los vecinos del área y poniendo en riesgo la salud de los que habitan en el sector”.

Quiñones solicitó a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) tomar acción contundente contra el municipio.

“El 27 de octubre hubo una vista y me sorprende que se le dieran 20 días más al Municipio a sabiendas de que llevan más de dos años en violación de leyes ambientales y que ha hecho caso omiso a las comunicaciones enviadas por el DRNA. Si el Alcalde, siendo abogado, no cumple con la ley, pues hay que proceder y que asuma las consecuencias, las comunidades no tienen el porqué pagar por su irresponsabilidad”.

A Quiñones también le sorprendió que el alcalde hubiese publicado en la página oficial del Municipio un aviso de subasta para el recogido de material vegetativo y escombros asociados al huracán Fiona.

“Resulta altamente sospechoso que el alcalde a estas alturas, más de un año después del evento, esté celebrando subasta para la recogida del material vegetativo y escombros del huracán Fiona. ¿A quién quiere beneficiar? Todo esto se tiene que investigar y el DRNA tiene que actuar ya”.