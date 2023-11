Reclaman al Senado atender reforma contributiva antes del 14 de noviembre

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, junto al representante Angel Morey, solicitaron al Senado atender la reforma contributiva.

“Hacemos un llamado al Senado de Puerto Rico, particularmente a la delegación del Partido Popular Democrático para que atienda, con urgencia, el Proyecto de la Cámara 1839, según aprobado por la Cámara de Representantes, el cual establece los parámetros para una reducción de las tasas contributivas de la clase trabajadora de la Isla”, dijo el Portavoz.

“El 14 de noviembre es el último día de aprobación de medidas en esta sesión ordinaria de la Legislatura, quedan 8 días y no vemos urgencia de parte de la delegación del Partido Popular en este asunto. Si no se aprueba en esta sesión, la reforma no podría entrar en vigor para este año contributivo que culmina el 31 de diciembre. El PPD está jugando con darle un alivio contributivo a nuestra gente y a nuestras pequeñas y medianas empresas”, añadió Méndez.

“Hacemos eco a las expresiones del Portavoz. La reforma se tiene que aprobar en esta sesión. Se aprobó en la Cámara el 31 de octubre y no hemos visto acciones concretas de la Comisión de Hacienda del Senado sobre la misma. Se necesita aprobar en o antes del 14 de noviembre”, sostuvo Morey.

La pieza legislativa establece que los hogares con ingresos, sean individuales o combinados, entre $41,500 hasta $61,500, verán una reducción a una tasa de 24 por ciento. Mientras que desde los con ingresos entre $61,500 a $81,500, entran también en la nueva tasa de 24, ampliando así la base de la baja en contribuciones.

De igual forma, se incluye en la reforma ajustes contributivos para aliviar el aumento en el costo de vida, también conocido por sus siglas en inglés como COLA (Cost of Living Allowance).

Además, incrementa la deducción por dependiente, entre otros beneficios.

La medida fue aprobada el 31 de octubre con 41 votos a favor.