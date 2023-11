Pronostican riesgo elevado de inundaciones y riesgo alto de corrientes marinas para este martes

Nov 7: Elevated risk of flooding today, especially this afternoon. There is a high rip current risk for northern PR. #prwx #usviwx

Nov 7: Riesgo elevado de inundaciones para hoy, especialmente en la tarde; riesgo alto de corrientes marinas para el norte de PR. #prwx #usviwx pic.twitter.com/I4vRw2OyMb