Líder del PNP en Aguadilla señala actividad “sospechosa” del alcalde Julio Roldán

El presidente municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Aguadilla, Dennis Morales, aseguró hoy, viernes, en entrevista con Metro al Mediodía, que lleva meses denunciando “una serie de cosas bien sospechosas”, como compra de propiedades en efectivo y manejos de altas cantidades de dinero de parte del alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción.

Las expresiones de Morales surgieron luego de que la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso Galib, confirmara ayer una investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) contra el primer ejecutivo de Aguadilla.

“Llevamos denunciando, desde hace varios meses atrás e inclusive el año pasado, una serie de cosas bien extrañas y sospechosas, que estábamos obteniendo conocimiento en relación a lo que es la conducta del alcalde Julio Roldán. Lo que por muchos meses se rumoraba, en el día de ayer, se pudo corroborar por la Contraloría de Puerto Rico, que ya confirmó la investigación”, dijo Morales.

“Aquí hemos visto una serie de cosas bien sospechosas, como compra de propiedades, manejos de altas cantidades de dinero y, como salió ayer, que se difundieron en Las Noticias, una cantidad que sobrepasa los $350,000 en compras de propiedades, en dinero en efectivo”, continuó.

Esta semana se reveló, a través de una serie de reportajes investigativos de Las Noticias de TeleOnce, que el alcalde estaría siendo investigado por el otorgamiento de contratos a una compañía de construcción que, presuntamente, a su vez, realiza trabajos en una de sus propiedades. Sin embargo, las autoridades federales aún no han confirmado oficialmente la existencia de la investigación.

Luego de la publicación del reportaje investigativo, Roldán Concepción emitió declaraciones a través de un Facebook Live (en vivo), donde aseguró que el mismo deja “interrogantes”.

El líder del PNP en Aguadilla señaló que Roldán Concepción, en su mensaje, “hace referencia a un contratista en particular, que él tenía evidencia de que no tenía ningún tipo de contrato con el municipio. Sin embargo, cuando vimos ese primer reportaje, la periodista investigadora de este caso nunca mencionó nombre de contratista alguno. Entonces, ya podemos inferir que él sabe a quién se refieren”.

En declaraciones escritas, el alcalde de Aguadilla indica que “en el reportaje, se hace una suposición de la utilización de un contratista del Municipio de Aguadilla en unos trabajos de construcción en una propiedad privada de este servidor. Les informo que tenemos la evidencia de los pagos hechos a la empresa que realizó dichos trabajos, la cual no tiene relación alguna con el contratista mencionado. En otro momento del reportaje se presenta un visual del Comité de Campaña de este servidor bajo la premisa que es de mi propiedad. Les informo que esas facilidades son alquiladas y existe la evidencia de pago a quien realizó las remodelaciones en estas facilidades”.

Del mismo modo, Roldán Concepción aseguró que ha rendido sus informes anuales a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en el cual ha incluido toda la información de gastos, ingresos, propiedades, transacciones bancarias, etc.

Morales expresó que “el (reportaje) de ayer todavía es mucho más contundente porque habla del dinero que ellos (Roldán Concepción y su esposa) pudieron invertir en tan poco tiempo y estando en una condición precaria económica como es la que ellos mismos indicaron. Eso es lo que nos lleva a una sola pregunta: ¿de dónde sacaron tanto dinero en tan poco tiempo, si su condición económica era tan precaria?”.

“Yo conozco al alcalde Julio Roldán desde antes de ser alcalde y era una persona de clase media. No era con lujos, no era con nada de lo que hemos visto en estos tres años que lleva de incumbencia”, añadió.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, reveló ayer, en Punto por Punto, que tuvo una conversación con el alcalde de Aguadilla. “Él me da sus explicaciones. Obviamente hay una investigación, las investigaciones a veces terminan en algo concreto y a veces no. Lo que, sí, yo le pedí al alcalde es que sea claro con su gente, que dé las explicaciones que son importantes para aclarar lo que se pueda estar diciendo, y que siempre me hable con la verdad”, detalló Ortiz.

PNP irá a primarias por la alcaldía de Aguadilla

El presidente del PNP en Aguadilla ya oficializó su candidatura a la alcaldía de dicho municipio, por lo que se enfrentará, en unas primarias, a la exalcaldesa Yanitsia Irizarry Méndez. La licenciada perdió, en las pasadas elecciones, por 55 votos contra Roldán Concepción.

Morales, quien trabajó 18 años para la Policía de Puerto Rico y cinco años en el FBI, aseguró que Aguadilla no está en buenas manos. “Nosotros sabemos que Aguadilla puede ser una mejor ciudad, y yo me pongo a la disponibilidad porque entiendo que tengo la capacidad y el deseo de servir al pueblo, para poder continuar la obra que fue dejada por el alcalde Carlos Méndez Martínez cuando se retiró”.

El también educador de Ciencias Forenses sostuvo que el casco urbano de Aguadilla es un “pueblo fantasma” porque “no hay una propuesta de comercio para ayudar a ese primer comerciante que quiera a empezar con su primer negocio”.

Morales expresó que apoya la candidatura a la gobernación de la actual comisionada residente, Jenniffer González Colón. “Las razones que tengo para apoyarla, pues me reservo porque son cosas internas del partido, ni hablaré nada negativo del gobernador y presidente actual del partido, Pedro Pierluisi”.