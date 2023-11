Municipio de San Juan firma otro decreto para incentivar la economía

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, indicó este jueves que unos 966 empleos han sido creados por los emprendedores beneficiados a través del Programa Emprendimiento Capital del Municipio de San Juan desde el año 2021.

Según un comunicado, hoy añaden a su creciente grupo de comercios una entidad de servicios médicos innovadora que recibió la oportunidad de acogerse a la iniciativa municipal.

“Prioritario en nuestra administración es el fomento al desarrollo de nuevos negocios y la creación de oportunidades de empleos en la capital, por lo que hoy firmamos el decreto número 31 en favor de Vida Wellness Puerto Rico”, anunció Miguel Romero Lugo, alcalde de San Juan.

“Esta clínica también ha apostado por San Juan para ser su hogar de negocios. Crea nueve empleos directos inicialmente – entre ellos el de un director médico - con el compromiso de generar más plazas de trabajo a medida que expandan sus operaciones. La empresa recibirá además exenciones contributivas por la propiedad mueble y por concepto de la contribución sobre su volumen de negocios, o sea, a la patente municipal”, añadió el primer ejecutivo municipal.

Bajo la administración del alcalde Miguel Romero Lugo ya se han otorgado 31 decretos de exención contributiva a pequeños y medianos negocios, a través del Programa de Emprendimiento Capital contenido en el Código de Desarrollo Económico del Municipio de San Juan. Esto ha propiciado una inversión conjunta de $16,294,800 de capital privado y la creación de 966 empleos dentro de la jurisdicción capitalina. La firma del más reciente decreto de exención se llevó a cabo hoy en el 1018 de la Avenida Ashford en Condado.

Con una inversión inicial de $300,000, Vida Wellness Puerto Rico es un centro único de bienestar y salud que desde diciembre de 2022 provee servicios de calidad para el cuidado integrado del cuerpo y la mente. Profesionales altamente experimentados y calificados ofrecen terapias de masaje, yoga, meditación, quiropráctica, optometría, sueros de vitaminas y control de peso. La clínica también provee el novel concepto de medicina concierge, una opción de cuidado de salud personalizado sin tener que esperar por una cita con el médico. Igualmente ofrece servicios al área turística, con enfermeras que visitan hoteles y pacientes del área del Viejo San Juan, Condado y zonas circundantes. Cuenta, además, con una variedad de membresías mensuales que incluyen tratamiento quiropráctico, consultas médicas presenciales y por telemedicina, masajes y descuentos, todo adaptado a las necesidades particulares de cada cliente.

Actualmente, Vida Wellness Puerto Rico está desarrollando una clínica de urgencias en el local colindante a su sede en el Condado, para expandir sus servicios a la población de recursos limitados que le resulte oneroso acudir a la sala de emergencias de un hospital privado.

El Código de Desarrollo Económico del Municipio de San Juan, (ordenanza número 28, serie 2001-2002, Capítulo VI) creó el Programa de Incentivos Contributivos para promover la actividad económica en el Municipio de San Juan. Tiene como objetivo promover la creación de nuevos negocios y microempresas, la creación de empleos, además de fomentar la rehabilitación y restauración de propiedades deterioradas. El programa establece como Zonas de Desarrollo Económico y Rehabilitación a sectores de San Juan como: el centro de Santurce, el casco de Río Piedras, el Condado, y el Viejo San Juan, entre otros. Los negocios que soliciten y cualifiquen para obtener un decreto al amparo del mencionado código, se beneficiarán de exenciones contributivas en patentes municipales y sobre la propiedad hasta cinco años, y quedarán exentos de tributar por la propiedad inmueble hasta 10 años.

“San Juan experimenta ahora un impulso económico en ascenso como hace años no se veía. El alcalde Miguel Romero está poniendo en acción los instrumentos que se tienen a la mano, como los decretos de exenciones que concede el Código de Desarrollo Económico capitalino, para que los emprendedores se establezcan aquí con la seguridad de que sus negocios tendrán incentivos muy atractivos para crecer y proveer empleos directos e indirectos, a la vez que se integran al desarrollo colectivo de la ciudad capital. Vida Wellness es un concepto que tienen otras grandes ciudades del mundo y San Juan ya está integrando este servicio a sus visitantes y residentes”, destacó la directora del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de San Juan, Daphne Barbeito.

Las treinta y una empresas que han recibido decretos de exención contributiva en San Juan desde el 2021 hasta el presente son: Doral, Nest Hotel, Supermax, Coin OP, Caribben Food Service, Restaurante El Patio de la Cerra, Peccas Helado Artesanal, Downtown Cupey, El Cafetal De Borikén, Restaurante El Churro Bar, Mister Kukis, Restaurante Burrillos, Josefina Vino y Cocina, Pan Pan Pizza, Casa Luna, La Tortuga Bistro Bar, Mucho Gusto, Necromancy, Selena Pizzería, Double Cake, Medtronic, Lela’s Eatery, The Arena Beach Club, Hazel Bar (Miramar), Hazel Bar (The Mall of San Juan), Piezas Rush, El Templo, Tech First, Áttiko Casa, el Ibiza Bar & Restaurant, y la clínica Vida Wellness Puerto Rico.

PYMES, emprendedores y comerciantes que operen en la Ciudad Capital y deseen conocer más de los programas y ayudas económicas que tiene disponible el Municipio de San Juan, a través del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo, pueden acceder al portal: https://emprendimientocapital.sanjuan.pr