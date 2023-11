Contraloría revela irregularidades en la transportación escolar de contratos de transportación que ascienden a $274 millones

Una serie de informes de auditoría realizados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico revelaron una falta de subastas formales para los servicios de transportación y la utilización de contratos de emergencia a pesar de las restricciones presupuestarias.

La Contralora Yesmín Valdivieso presentó un informe con hallazgos y recomendaciones en relación con estos problemas ante la Comisión Conjunta sobre Informe Especiales del Contralor y durante la audiencia, las cuatro regiones educativas discutidas fueron: San Juan, Mayagüez, Bayamón y Ponce.

Uno de los informes, de la Región Educativa de San Juan, auditado para el período de 2008 a 2012, reveló deficiencias en los contratos de servicios para la transportación escolar de estudiantes del programa de educación especial. Se encontró que los contratos carecían de información y cláusulas necesarias para proteger los intereses del Departamento de Educación (DE). Además, se pagaron por servicios de transporte a estudiantes que no lo requerían y se realizaron enmiendas retroactivas a los contratos.

Valdivieso señaló que se realizaron pagos por servicios de transportación a estudiantes que no requerían dicho servicio y pagos por estudiantes no matriculados en las escuelas, entre otras irregularidades. En ORE de San Juan, no se designó un oficial de enlace principal ni un sustituto, y los contratos y enmiendas no se registraron adecuadamente.

En otro informe, de la Región Educativa de Mayagüez, auditado de 2009 a 2013, se encontró que algunos contratos se otorgaron sin efectuar subastas y con discrepancias en los montos. Además, se pagaron por servicios de transportación escolar especial y vocacional que no se prestaron, y no se realizaron los descuentos correspondientes por ausencias de estudiantes.

En el informe de la Región de Bayamón que abarca el período del 1 de enero de 2009 al 30 de junio de 2013 destacó varios problemas en la adquisición de servicios de transportación escolar, incluyendo la falta de subastas formales y la otorgación de contratos de emergencia a pesar de las medidas de control fiscal implementadas. Además se obtuvieron contratos de emergencia sufragados con fondos estatales. Para ello, se otorgaron 1,064 contratos de emergencia por $143.2 millones.

En tanto, la Región Educativa de Ponce entre el 2017 al 2021, se otorgó 540 contratos por $11.9 millones sufragados con fondos estatales y federales.

‘’Desde que asumí el cargo de Contralora en el 2010, tengo la preocupación sobre la inestabilidad que provocan los cambios de secretarios en el Departamento de Educación. Desde esa fecha, se han nombrado 11 funcionarios entre secretarios de Educación en propiedad, secretarios interinos, nombramientos retirados por el Gobernador y nombramientos pendientes de confirmación’', dijo Valdivieso.

Asimismo, Valdivieso indicó que los recursos del Departamento de Justicia (DJ) encargados en atender los referidos del OCPR, ya no está funcionando. ‘’En estos momentos, tengo que indicar que la agencia no está realizando el trabajo requerido junto a los esfuerzos que realiza la OCPR’'.

‘’Este tema de los contratos es un asunto serio que va desde enmiendas que no fueron remitidas a la Oficina del Contralor ni se mantenía un registro de contratos. Los contratos carecían de información y cláusulas para proteger los mejores intereses del DE, desviaciones de la reglamentación e irregularidades que no requirieron los servicios de transportación escolar y contratos otorgados sin efectuar subastas y otras deficiencias determinadas en el proceso de otorgamientos. Todo entre las cuatro regiones educativas que fueron auditadas’', puntualizó Valdivieso.

‘’Luego de escuchar todos los argumentos y leer los documentos necesarios, sin duda alguna, lo que ha pasado con este tema, los contratos y el Departamento de Educación, es un absoluto escándalo y representa un claro esquema. La prestación de servicios de transporte escolar se ha visto afectada considerablemente y no ha existido el control requerido para manejar esta situación’', expresó el presidente cameral, Rafael Hernández Montañez.

‘’Es triste que sigan pasando cosas como estas y más aún, cuando toca dar la cara por el Departamento en los Estados Unidos cuando se gestiona la búsqueda de fondos. Es lamentable y muy desafortunado que sigamos viendo estas prácticas’', agregó.

De otro lado, por parte del DE, compareció Yulimar Octaviani, subsecretaria de administración, quien confirmó que no conoce los detalles en su totalidad relacionados a los contratos y subastas debido a que comenzó a trabajar en la agencia en agosto del 2023.

Asimismo, indicó que no ha leído ni está al tanto de los hallazgos sobre los informes del contralor de las regiones educativas de Bayamón, San Juan, Ponce y Mayagüez.

Por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón manifestó que los problemas principales del DE son las ausencias de subastas, la contratación de transportación y la otorgación de contratos millonarios en incumplimiento con los reglamentos y la ley. ‘’Ante eso, desde mi punto de vista, usted es el recurso perfecto que envió la Secretaria para este asunto porque no llegó nadie que estuvo sumergido en estos procesos como el caso de ella u otro funcionario y por eso, carecemos de la información necesaria para aclarar cualquier duda’'.