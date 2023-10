Madre gana juicio para botar de su casa a sus dos hijos de 40 años

Una mujer envejeciente de 75 años de edad, y proveniente de la ciudad italiana de Pavía, ganó una batalla judicial al demandar a sus hijos para que se mudaran de su propiedad.

“Parásitos” de su madre

Los hijos de la mujer, de 40 y 42 años, fueron llamados en documentos judiciales por su madre como “parásitos”, que “vivían en el apartamento familiar sin contribuir económicamente ni ayudar en la casa, según la denuncia presentada por la mujer, cuyo nombre no ha sido identificado, en un Tribunal del Tribunal de Distrito de Pavía. Ambos hombres están empleados, según los documentos judiciales”, explicó CNN a través de su página web.

Simona Caterbi, la jueza encargada del caso, apoyó a la demandante que es separada del padre de sus hijos y quien apoya con una pensión que es destinada a alimentación.

La jueza determinó que los dos hombres tienen hasta el 18 de diciembre para desalojar la casa de su madre.

“No existe ninguna” obligación

‘‘No existe ninguna disposición en la legislación que atribuya al hijo adulto el derecho incondicional a permanecer en el hogar de propiedad exclusiva de los padres, contra su voluntad y en virtud únicamente del vínculo familiar”, escribió Caterbi.

Los demandados contrataron a abogados, ya que argumentaron que los padres “italianos están obligados por ley a cuidar de sus hijos tanto tiempo como sea necesario”.

Ley italiana sobre el amparo de los hijos

Ante la defensa de los hijos “parásitos”, Caterbi citó la ley vigente y coincidió en que “la permanencia en el inmueble podría considerarse inicialmente fundada porque la ley se basa en la obligación alimentaria que corresponde al progenitor”.

No obstante, “ya no parece justificable considerando que los dos acusados son sujetos mayores de 40 años y una vez superada una determinada edad, el niño ya no puede esperar que los padres continúen con la obligación de alimentos más allá de límites que ya no son razonables”.