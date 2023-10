Charlie Delgado no aspirará a la gobernación en el 2024

El exalcalde de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, confirmó que no estará aspirando a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático (PPD) como había anunciado hace unos meses.

Delgado, indicó en entrevista con el programa Primera Pregunta (Telemundo) que no aspirará debido a que asegura que para la colectividad no sería positivo un proceso de primarias. El excandidato a la gobernación aseguró que no aspirará a ninguna posición en las elecciones del 2024.

“No voy a estar en la papeleta del Partido Popular para ninguna posición. Esa es mi decisión, yo había planteado que si había primarias dentro de Partido Popular no iba a participar de las mismas porque entiendo que le hacen daño a la colectividad, por lo tanto siendo leal a ese planteamiento y que estoy convencido de esa realidad, yo me mantengo fuera”, expresó Delgado quien aseguró que se mantendrá como vicepresidente de la colectividad.

“Ante lo que se perfila como una eventual primaria por la Gobernación, he determinado no aspirar a esa posición. En estos comicios electorales, tampoco aspiraré a ningún otro cargo electivo. Continuaré como vicepresidente del PPD, agradezco el respaldo de cientos de miles de populares que siempre me han apoyado y aunque no aspiraré a puesto electivo alguno, lucharé por la victoria de la Pava en el 2024″, añadió en declaraciones escritas.

Asimismo, comentó en una entrevista con este medio que lo que tiene que hacer la colectividad es centrarse en presentarle al país un programa de gobierno que convenza al electorado de votar por el PPD. De igual manera, que basado en su experiencia en las pasadas elecciones donde se enfrentó a una contienda primarista con David Bernier, tres meses no serán suficientes para que el candidato que salga favorecido realice una buena campana política contra la oposición.

“Yo creo que se debió haber llegado a un acuerdo y lamentablemente no puedo ser”, agregó.

Sobre a quién apoyará en la contienda por la gobernación, Delgado Altieri aseveró que lo estará haciendo público más adelante.

“En su momento estaré tomando esa decisión y la estaré haciendo pública”, sostuvo.

En la mañana de hoy, el exalcalde había adelantado en entrevista con Metro al Mediodía que anunciaría en la tarde su determinación. En la interviú indicó que la primaria en el PPD debería ser de dos personas para que sea “más manejable”.

Por el momento, solo el senador Juan Zaragoza ha hecho oficial su candidatura, sin embargo otras figuras como Jesús Manuel Ortiz y el presidente del Senado, José Luis Dalmau se perfilan como posibles candidatos.

El excandidato a la gobernación en el año 2020, había propuesto realizar una encuesta sobre los posibles aspirantes para determinar quiénes estarán en la papeleta. Sin embargo, en entrevista con metro Puerto Rico indicó que esto no se llegó a realizar.

Por otro lado, hoy uno de los posibles aspirantes a la gobernación en el PPD, Luis Javier Hernández, anunció que aspirará a un puesto en el Senado por acumulación.