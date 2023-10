Alcalde de Peñuelas endosa a Jesús Manuel Ortiz como candidato a la gobernación en 2024

El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, endosó hoy, lunes, al representante y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, para que se convierta en el candidato a la gobernación por la colectividad en los comicios electorales de 2024.

Según explicó el líder municipal, su endoso es el resultado de un análisis profundo sobre la trayectoria y ejecutorias de Ortiz González a través de su vida política.

“Jesús Manuel tiene las características necesarias para liderar el país desde La Fortaleza. Desde que inició sus funciones como presidente del PPD, se centró en fortalecer todo lo relacionado con el proceso electoral, con balancear el presupuesto del partido y unir a los populares de cara las elecciones fomentando y promoviendo la unión de la colectividad”, aseveró Gonsález Souchet.

Para el alcalde peñolano, Ortiz González es un “lider joven, conocedor de los problemas que aquejan el país quien representa una alternativa real para ganar la gobernación”. De igual forma, el alcalde destacó la trayectoria del representante, quien también laboró en la rama ejecutiva del país al lado del exgobernador, Alejandro García Padilla.

“Si alguien conoce a cabalidad la situación que enfrenta el país, es Jesús Manuel quien desde hace más de una década está inmerso en la política pública del país, a nivel del ejecutivo como legislativo. Ese conocimiento y experiencia le convierten en un candidato sólido para enfrentar la oposición”, destacó el también presidente del Comité Municipal de Peñuelas.

Gonsález Souchet sostuvo además que en el momento histórico por el que atraviesa la colectividad en la cual perdieron las últimas dos elecciones generales, el PPD debería evitar una primaria para la gobernación.

“Las primarias son un proceso democrático y participativo, sin embargo, me parece necesario que para estas elecciones aquellos que aspiren o tengan la intención de aspirar a la gobernación por nuestro partido deben sentarse a la mesa y tratar de llegar a un consenso en el cual sea solo uno el candidato”, puntulizó el alcade de Peñuelas.

Ortiz González tiene hasta el 2 de enero para anunciar a qué puesto aspirará para las elecciones del 2024.

Charlie Delgado Altieri se reunirá hoy con Ortiz González para definir cuál de los dos aspirará a la gobernación

El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri, reveló en entrevista con Metro al Mediodía que hoy, lunes, decidirá si aspirará nuevamente al cargo político. Según explicó, tendrá una reunión esta tarde con el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz González, para definir cuál de los dos será el segundo candidato de la Pava que buscará dirigir a Puerto Rico a partir de enero de 2025.

“En la tarde de hoy voy a tener una conversación con el presidente, Jesús Manuel Ortiz, y a partir de esa conversación, pues yo hoy estaré tomando una decisión final [...] la decisión de si él va a correr o voy a correr yo, quién finalmente lo haría”, expresó también el exalcalde de Isabela.

“Yo veo que una primaria entre dos personas, puede ser tal vez un poco más manejable, no necesariamente va a dejar una satisfacción dentro de la colectividad al final, pero creo que sería menos dañina que tres, cuatro o cinco candidatos”, agregó.

Al momento, solo el senador popular, Juan Zaragoza, oficializó su candidatura a la gobernación. Mientras, los otros nombres que han surgido como posibles aspirantes al puesto por el PPD son el presidente senatorial, José Luis Dalmau Santiago y el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz.

Lo último que comentó Dalmau Santiago sobre si va a lanzarse a la gobernación fue que le gustaron los números que vio en los instrumentos de medición que realizó su equipo de trabajo. Delgado Altieri puntualizó en la interviú que dentro de los diálogos que han tenido con el presidente del Alto Cuerpo, a su juicio, volverá a aspirar al cuerpo legislativo.

“Mi percepción es que él va a regresar nuevamente al Senado y eso pues obviamente ayudaría al partido también el que él regresa al Senado porque le da una fortaleza en esa candidatura al Partido Popular”, sentenció el expresidente del PPD.

Mientras, se rumora que Hernández Ortiz anunciará pronto que aspirará a un escaño por acumulación en la Cámara Alta y desistirá de liderar la isla.

Delgado Altieri manifestó que su meta es que la Pava gane la gobernación en los comicios electorales que se celebrarán en noviembre de 2024 y resaltó que una primaria en general podría provocar que esto no suceda.

“Tuvimos un buen momento en el cuatrienio pasado, donde ganamos la mayoría de las alcaldías, Cámara (de Representantes), Senado. Hubo más de 66,000 populares que fueron a las primarias y no fueron a las elecciones. Más de 16,000 populares que pidieron voto por correo, que se lo solicitaron a la colectividad y lamentablemente la colectividad no le envió las papeletas a esos populares, así que fue una gran cantidad de populares que participaron en primarias que pidieron votos por adelantado y lamentablemente no se atendió todo”, sostuvo el excandidato a la gobernación en 2020, quien catalogó las acciones de las huestes como una respuesta a la contienda primarista entre él y David Bernier.

Sobre la encuesta que propuso Delgado Altieri para definir qué candidato debería aspirar al puesto, reconoció que no se realizó porque no tuvo consenso. No obstante, declaró que hizo una encuesta por su cuenta y salió favorecido frente a todos los aspirantes.

Al preguntarle a Delgado Altieri que, si hoy se determinara que Ortiz González será el otro candidato a la gobernación por la Pava, él aspiraría al Senado, contestó que “no”.

“No, no voy a correr y no correría ninguna posición. Me mantendría como vicepresidente del Partido Popular y estaré trabajando duro para que el partido gane las próximas elecciones”, concluyó diciendo Delgado Altieri, quien inició su carrera política en 1996.