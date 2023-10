Hallan muerto a sospechoso del tiroteo en Maine

Robert Card, el hombre sospechoso de asesinar a al menos 16 personas en un restaurante y una bolera en Lewiston, Maine, fue hallado sin vida este viernes, según reportan medios estadounidenses.

El hombre mató a disparos a al menos 16 personas en un restaurante y una bolera en Lewiston, Maine, el miércoles y luego se dio a la fuga en plena noche, lo que activó un enorme dispositivo de búsqueda con cientos de agentes mientras los atemiorizados residentes se encerraban en sus casas.

Un boletín policial identificó a Robert Card, de 40 años, como persona relevante en el ataque que fue visto asistando a quienes jugaban a los bolos cuando efectuó disparos en torno a las 19:00 horas. Se identificó a Card como un instructor de armas de fuego que se cree que estaba en la Reserva del Ejército y asignado a un centro de formación en Saco, Maine.

El documento, que circuló entre los efectivos de los cuerpos de seguridad, indicaba que Card pasó dos semanas internado en un centro de salud mental este verano. No ofreció detalles específicos sobre el tratamiento que recibió ni su estado, pero apuntó que reportó que “escuchaba voces y amenazas de disparar”. El número de teléfono que aparece a su nombre en los registros públicos se encontraba fuera de servicio.

La policía de Lewiston indicó en una publicación previa en Facebook que estaba gestionando un incidente con un tirador activo en Schemengees Bar and Grille y en Sparetime Recreation, una bolera a unos 6,4 kilómetros (4 millas) de distancia.

Uno de los clientes del local, que se identificó solo como Brandon, contó que escuchó unos 10 disparos y que al principio pensó que un globo que había estallado.

“Estaba de espaldas a la puerta. Y en cuanto me giré vi no era un globo, que estaba sosteniendo un arma”, dijo a The Associated Press.

Tras la balacera, agentes de policía, muchos de ellos armados con rifles, tomaron posiciones mientras la ciudad se sumía en una inquietante calma — rota por sirenas ocasionales — mientras la población se atrincheraba en sus casas.

Las escuelas permanecerán cerradas el jueves en Lewiston, Lisbon y Auburn, así como las oficinas municipales en Lewiston.

La oficina del jefe de la policía del condado de Androscoggin publicó dos imágenes del sospechoso en su página de Facebook en las que se veía al tirador entrando a un establecimiento con un arma a la altura del hombro.

Dos oficiales de policía dijeron a la AP que al menos 16 personas fueron asesinadas y que se esperaba que la cifra aumente. Pero Michael Sauschuck, responsable del Departamento de Seguridad Pública de Maine, rechazó ofrecer una estimación específica durante una conferencia de prensa alegando que era una “situación fluida”.

Los dos agentes dijeron que había también decenas de heridos. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir de manera pública los detalles de una investigación abierta y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

Maine no exige permisos para portar armas y el estado tiene una arraigada cultura de posesión de armas ligada a la caza y el tiro deportivo, dos de sus actividades más tradicionales.