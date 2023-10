Presentan proyecto para impedir que hospitales y centros de cuido para adultos mayores prohíban entrada de líderes religiosos

En el Día Internacional de la Libertad Religiosa, la senadora Keren Riquelme, anunció la radicación de un proyecto que crea la ‘Ley para garantizar el libre ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de pacientes y residentes en hospitales e instituciones para adultos mayores, tanto públicos como privados’.

“Este proyecto de ley se fundamenta en las indicaciones dadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos durante el periodo de pandemia cuando afirmó que even in a pandemic, the Constitution cannot be put away and forgotten (Aún en una pandemia, la Constitución no puede desechar y olvidada), recordando que se infringe la neutralidad del estado con respecto a la religión cuando por motivos seculares se permite algún tipo de acción o excepción pero se prohíbe por motivos religiosos. Es decir, si los hospitales o instituciones para adultos mayores permitían a su personal profesional servir a los pacientes, no podían negar el mismo acceso al clero religioso”, comentó Riquelme.

De acuerdo a la exposición de motivos de la medida, durante la pandemia del virus del COVID-19 ‘los hospitales e instituciones para adultos mayores, mientras por un lado permitían la entrada al personal que ellos llamaban esencial, si estos cumplían con las medidas de seguridad, excluyeron a los líderes religiosos que hubiesen podido cumplir con las mismas medidas de seguridad y de esa manera habrían podido servir a la población creyente que reclamaba ser servida’.

“La razón de esa exclusión arbitraria por parte de los hospitales e instituciones para adultos mayores no era por motivos de seguridad y salud sino por el pobre entendimiento del alcance de la libertad religiosa en situaciones extraordinarias como era la pandemia. De hecho, ha habido un debate jurídico internacional sobre la represión de la libertad religiosa en el contexto de la pandemia del COVID-19″, dijo la senadora.

Según la Senadora, “esta ley, por lo tanto, pretende garantizar que la libertad religiosa de los ciudadanos en momentos de emergencia decretada o en cualquier otra situación, sea completamente respetada cuando un ciudadano reclama, razonablemente, su derecho al ejercicio de su experiencia creyente”.

Se trata del Proyecto del Senado 1381, radicado el pasado 19 de octubre y el cual tiene como coautores los senadores Thomas Rivera Schatz, Migdalia Padilla, Nitza Morán, William Villafañez, Marissa Jiménez, Wamda Soto, Juan Oscar Morales, Gregorio Matías, Carmelo Ríos, Albert Torres y Ramon Ruíz.

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1981 que ‘toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho comprende la libertad de manifestar su religión o sus convicciones, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración, las prácticas y la enseñanza’.