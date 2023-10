Con el “Paseo del Terror” buscan que los jóvenes no guíen bajo los efectos del alcohol

La Universidad de Puerto Rico en Aguadilla (UPRAG), llevará a cabo nuevamente el “Paseo del Terror” con el propósito de crear conciencia sobre no guiar bajo los efectos del alcohol.

“El propósito de esta actividad es concientizar y prevenir que conductores jóvenes manejen bajo los efectos del alcohol durante esta época. Este año el Proyecto FIESTA-XI quiso darle un toque diferente y creativo para llevar el mensaje. El lema: “Los monstruos del jangueo” hace referencia a los individuos que deciden guiar borrachos”, destacó la Dra. Sonia Rivera González, rectora de la UPR en Aguadilla.

Durante el trascurso por el Paseo del Terror los estudiantes utilizarán las gafas de simulación de ebriedad y realizarán un recorrido por diferentes escenas que están relacionadas con conductores ebrios, según comentó Iván Hidalgo, director del Proyecto FIESTA-XI.

Bajo tales efectos, “las personas que entren al Paseo del Terror deben cruzar cuatro fases que están conectadas por unos laberintos oscuros con luces, áreas ultravioletas y sorpresas escalofriantes”, añadió.

Esta iniciativa también cuenta con un área de exhibición titulada Noticias de Terror. En esta exposición se mostrarán noticias de hechos reales relacionados con personas que han fallecido o han sido gravemente lesionados por conductores ebrios.

“Como Proyecto buscamos crear conciencia entre los jóvenes sobre el consumo de alcohol y el guiar. Exhortamos a que si beben pasen la llave o identifiquen a un conductor designado antes de salir de sus casas. No queremos que una noche termine en terror y que los monstruos se apoderen del jangueo”, aconsejó el director del Proyecto FIESTA-XI, Hidalgo.

El Paseo del Terror 2.0 con el lema “Los monstruos del Jangueo” será del 30 de octubre al 1 de noviembre.

La actividad es abierta a toda la comunidad universitaria. Los horarios son: Lunes, 30 de octubre de 11:00 a.m a 2:00 p.m.; martes, 31 de octubre de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. y el miércoles, 1 de noviembre de 11:00 a.m. a 2:00 p.m en el Centro de Estudiantes.