Gregorio Matías cuestiona si video sobre intervención policial donde murió joven de 21 años fue “alterado”

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorios Matías, exigió a la organización Kilómetro Cero que firme una declaración jurada donde aseguren que el video donde aseguran que dos policías dispararon contra un joven que murió en medio de una intervención no fue alterado.

A Matías quien fue oficial de la Policía de Puerto Rico antes de ingresar a la legislatura se le pidió su opinión en el programa Día a Día sobre el video donde se muestra el momento en que dos policías dispara contra Joban Rivera Méndez quien falleció el pasado mes de julio.

“Lo que hay que buscar es que Kilómetro Cero certifique que ese video no está alterado, Kilómetro Cero que certifique que no hay una alteración del video”, expresó el senador en el programa de Telemundo.

Matías exhortó a la organización que hizo público el video que realice una declaración jurada asegurando que el mismo “no fue alterado”.

“Si los policías actuaron mal, tendrán que pagar por ello, pero...¿Ese video es real? ¿Ese video no lo alteraron? Kilómetro cero que venga y lo diga”, añadió.

En el 2006, Matías fue protagonista de hechos similares contra un ciudadano dominicano que terminó demandando al oficial y ahora senador y al gobierno de Puerto Rico, pero el caso terminó en el 2009 antes de ir a juicio mediante una transacción que se presentó ante el juez federal Gustavo Gelpí.

Reacciona la madre de Joban Rivera Méndez

Precisamente durante el día de hoy, la madre de Joban Rivera Méndez, aseguró que su hijo fue asesinado por los agentes de la uniformada y exigió que se haga justicia para su hijo.

Se trata de Edmary Mendoza quien al ser cuestionada sobre si siente confianza con la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia sobre la muerte de su hijo esta afirmó que no.

“Confiar no, porque...¿Quiénes están haciendo la investigación? ¿Oficiales? Eso no me da confianza. He tratado de comunicarme y no me han dado nada, sobre cómo va la investigación. Si no me han dado nada de cómo va la investigación, ¿Habrá Justicia? ¿Harán de verdad su trabajo? Es una pregunta que realmente me hago”, expresó en entrevista con Las Noticias de TeleOnce.

Mendoza catalogó el suceso como un caso de “brutalidad policiaca” y exigió al gobierno que lleve a cabo un adiestramiento de sus agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

“Lo asesinaron, se vio en el video lo que pasó. Mi hijo en ningún momento los agredió [...] simplemente el oficial tomó su arma y le disparó, lo mató, simplemente lo asesinó”.

En el día de ayer, la organización Kilómetro Cero divulgó un video con el cual aseguran se evidencia que los uniformados fueron quienes dispararon contra el joven.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:00am del 23 de julio del 2023 cuando Rivera Mendoza fue intervenido por los agentes Ismael Miranda Rodríguez y Héctor Custodio Cruz en una marginal de la carretera PR-3 en Carolina por presuntamente ir en exceso de velocidad y rebasar una luz roja. Según José Padín, director auxiliar del Centro de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, los agentes dispararon porque “se percatan que el individuo tiene un arma de fuego, empuña su arma de fuego… [y] realiza varias detonaciones a los agentes”.

No obstante, en el videoclip publicado por la organización, una cámara de seguridad muestra cómo el joven nunca sacó ni disparó con un arma, sino que buscaba en un portapapeles los documentos solicitados en las intervención cuando uno de los agentes gritó “arma de fuego” y comenzó a dispararle al joven. Entre ambos agentes, se cuentan 10 disparos en el video.