Elizabeth Torres no descarta correr para un escaño por el Proyecto Dignidad

La exdelegada congresional, Elizabeth Torres no descartó la posibilidad de correr para un escaño por el Proyecto Dignidad (PD) ya sea en la legislatura o la comisaría residente para las elecciones del 2024. De igual forma aclaró que podría correr de manera independiente.

“Puede ser Proyecto Dignidad si se llegan unos acuerdos conforme a unas inquietudes que tengo, si no puede ser independiente, también todo va a depender de esa conversación. Hay cuestiones de que son intrapartido de la estructura de partido, de cómo se manejan esas cosas, pues sus inquietudes que tengo que yo creo que las podemos resolver intrapartido”, comentó la destituida delegada en un aparte con la prensa.

Torres estuvo presente en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Hato Rey en apoyo al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien oficializó su candidatura para la gobernación por el PD. “Con el alcalde, sin duda tenemos una relación que trasciende de lo político. Así que estoy super contenta, bien emocionada y veo luz al final del tunel y creo que él es nuestro gobernador”, compartió Torres sobre Jiménez.

Ante preguntas de la prensa, Jiménez aseguró que, de Torres radicar una candidatura a comisionada residente en Washington, la apoyaría.

Cuando se le cuestionó sobre sus futuros planes políticos, Torres comentó que la opción de postularse como comisionada Residente por el Proyecto Dignidad está sobre la mesa, y agregó, “Puede ser comisaría residente, el Senado, no lo sé”.

La exdelegada destacó su trayectoria y sus sólidas relaciones en el ámbito político, especialmente con sectores conservadores y partidarios del expresidente Trump. Subrayó su compromiso con principios como America First Policy y señaló que ha mantenido puertas abiertas con figuras políticas influyentes en los Estados Unidos.

“Yo creo que tengo unas puertas abiertas allá con gente muy importante, muy buena”, dijo.

Además, Torres compartió que aún no ha completado el proceso de desafiliación del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero tiene la intención de hacerlo. Tanto ella como Javier Jiménez afirmaron haber mantenido conversaciones sobre la posibilidad de que Torres se una al Proyecto Dignidad.

En cuanto a sus preferencias ideológicas, Torres subrayó su afinidad con las posturas conservadoras del PD aunque reconoció que a veces ha discrepado con ciertos procesos políticos.

“Tengo total afinidad con las posturas conservadoras, estoy de acuerdo. A veces con los procesos no he estado de acuerdo, lo he dicho públicamente. Con el alcalde sin duda tenemos una relación que trasciende lo político”, señaló Torres.

El pasado mes de septiembre Torres dijo a Metro Puerto Rico que aún está contemplando aspirar a un puesto político en las elecciones de 2024, sin embargo, no sabe a cuál y si lo hará de manera independiente o afiliándose a algún partido.

“Pues no lo sé, no lo sé. No es mi predilección correr por ningún partido, pero a veces la política no juega como uno quiere. Uno tiene que ver cuáles son las reglas del juego, qué es lo que hay en ese tablero de ajedrez y al fin y al cabo, la política, cuando tú de verdad tienes deseos de cambio, pues es todo como tú juegas ese tablero. Así que como las leyes y las normas políticas no las hago yo, pues tendría que ver de qué manera es más conveniente para ganar, porque así es la política”, aseveró Torres.