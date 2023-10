Rayssa Leal, el hada brasileña del skateboarding, gana oro en los Panamericanos

SANTIAGO (AP) — La estrella brasileña del skateboarding Rayssa Leal, una de las favoritas para ganar la medalla de oro en el evento callejero de París 2024, ganó el sábado su primera corona en los Juegos Panamericanos.

A sus precoces 15 años y con el apodo “Fadinha” (pequeña hada en portugués), Leal se ha convertido en una estrella del skateboarding desde que ganó la medalla olímpica de plata en Tokio 2020. Las acrobacias sobre la tabla le valieron un total de 236.98 puntos para quedarse con el primer puesto en Santiago, donde la disciplina debutó en la máxima justa multideportiva del continente.

Su compatriota y amiga Pamela Rosa se colgó la medalla de plata con 25 puntos menos. La estadounidense Paige Heyn, también de 15 años, ganó la medalla de bronce.

Vestida de negro, Leal lució relajada durante la competencia, más pendiente de su teléfono móvil que de la actuación de las adversarias. Un escenario diferente espera a la brasileña en París, donde probablemente su principal rival será otra vez la japonesa Momiji Nishiya, de 16 años, la primera campeona olímpica de este deporte que debutó en Tokio.

“Esto me ayudará para tomar más confianza rumbo a París”, dijo Leal. “Los Juegos Olímpicos y los Juegos Panamericanos son distintos a los torneos en los que suelo competir. Hay menos énfasis en juguetear. Estar aquí hoy me sirve para prepararme para lo que me espera el año próximo”.

“Prefiero no pensar demasiado sobre París. Después de todo, está bastante lejos”, añadió Leal posteriormente. “Quedan varias competencias por delante”.

Leal es la medallista olímpica más joven de Brasil. Tres años después de Tokio, ya no muestra una sonrisa llena de frenillos y no baila tanto entre competencias. Pero su talento continúa provocando locura por el skate entre decenas de miles de adolescentes en su país.

En abril la brasileña regresó a Japón y ganó los X-Games por segunda vez. Está segunda en el escalafón mundial detrás de Nishiya.

Los fanáticos brasileños vieron a Leal por primera vez en un video cuando con apenas siete años intentaba una pirueta por tres escaleras disfrazada de hada. Se tropezó dos veces, pero en el tercer intento cayó perfectamente. La leyenda estadounidense del skateboarding Tony Hawk compartió el video en redes sociales y la llamó el hada del "heelflip”.

Después de la consagración de Leal, otro brasileño obtuvo el oro en la competición masculina de calle. Lucas Rabelo, de 24 años, finalizó con 264 puntos, casi ocho más que el peruano Angelo Caro, ganador de la presea de plata. El colombiano se llevó el bronce.

Rabelo se recuperó de la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, y se había limitado a únicamente entrenar desde inicios del año. Sigue pujando por clasificarse a París 2024, ya que el oro panamericano no asegura ninguna plaza olímpica en París para los skateboarders.

Brasileños y estadounidenses librarán una batalla el domingo con la final de la modalidad park.