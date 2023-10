‘Quiquito’ Meléndez tilda de “falsas” las alegaciones sobre su salida del barco de Jenniffer González

El representante por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP) , José Enrique ‘Quiquito’ Meléndez, tildó este miércoles de “falsas” las alegaciones sobre su salida del equipo de campaña de la comisionada residente, Jenniffer González.

Las expresiones del representante surgen luego de que el exalcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, quien actualmente lidera la campaña a la gobernación de González, señalara que “Quiquito” Meléndez pudo haber tenido un “roce” con la actual comisionada lo que habría provocado que retirara su apoyo a esta.

Según explicó Vega Borges en entrevista con el periodista Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, el representante sostuvo conversaciones con González para ser su compañero de papeleta y recibir el endoso como su candidato a la comisaría residente. Además, Vega Borges negó que el cabildero Elías Sánchez sea parte del equipo de trabajo de la campaña de la ahora comisionada residente.

“El Sr. Vega Borges alegó la pasada semana que mi salida de la campaña de Jenniffer se debe a que la Comisionada Residente me había hecho unas promesas que luego incumplió y añade que mi salida en nada tenía que ver con la participación de Elías Sánchez en la campaña de la Comisionada. Estas expresiones son total y absolutamente falsas. El Sr. Vega Borges NUNCA ha participado de reuniones conmigo por cuanto sus representaciones y conjeturas son incorrectas y quizás maliciosas. Lo dije antes y me reitero, “yo no estoy, donde esté el Sr. Elías Sánchez” indistintamente de los ofrecimientos que me puedan hacer. Simple…”, expresó “Quiquito” Meléndez a través de la red social “X” (antes conocida como Twitter).

“Sobre las alegadas promesas que hiciera Jenniffer, debo aclarar también que, ella no se comprometió con NADA y yo tampoco. Como bien sabe la Comisionada en varias ocasiones me solicitó considerar aspirar a la Comisaría Residente, a presidir la Cámara de Representantes, a aceptar un puesto en su gabinete o a aceptar ser nominado como Juez asociado del Tribunal Supremo todos con su apoyo. A petición suya lo consideré pero nunca nos comprometimos a nada. Así que decir que mi salida es porque no me habría de escoger como su compañero de papeleta es otra falsedad”, añadió ‘Quiquito’ Meléndez.

Actualmente, ninguno de los aspirantes a la gobernación por el PNP ha expresado su apoyo a un candidato en particular para la comisaría residente. En el pasado hubo rumores sobre la posibilidad de que el exsenador Larry Seilhamer sea uno de los aspirantes. Del mismo modo, se mencionó la figura del exayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes. Sin embargo, este confirmó que no aspirará a la posición tras no ser considerado como candidato de consenso entre ambas partes.