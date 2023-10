Portavoz de la campaña de Jenniffer González se defiende de expresiones de “Quiquito”

El tesorero de la campaña a la gobernación de la comisionada residente Jenniffer González, Oriol Campos, se defendió de las expresiones realizadas por el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez y le pidió que no “utilizara su nombre para justificarse”.

En expresiones realizadas a través de la red social, Facebook, Campos aseguró que es falso que tuviera una conversación con el representante sobre la presencia del cabildero Elías Sánchez en la campaña de González.

“Lamento que el Representante Quiquito Melėndez insista en justificar su frustración política utilizando mi nombre. Esa conversación que menciona nunca sucedió, por lo cual, las expresiones que el Representante hace, sólo buscan distraer la opinión pública con un titular que lleve su nombre”, escribió Campos.

“Le exhorto al Representante, a que no use más mi nombre para justificarse.

Si tiene un problema personal con el señor Elías Sánchez debe resolverlo con él y no involucrar a terceros. No me prestaré para crear controversias, pues nosotros seguimos enfocados en una sola dirección con Jenniffer Gonzalez. El pueblo quiere líderes enfocados en su trabajo y propuestas. No le dedicaré un segundo más a atender esta distracción”, añadió.

Meléndez aseguró en entrevista con el programa Jugando Pelota Dura que fue Campos quien le confirmó que Sánchez era parte de la campaña.

Las expresiones del representante también surgen en respuesta una entrevista anterior que brindó el exalcalde Aníbal Vega Borges quien asumió que el representante salió de la campaña de González porque no fue escogido como el candidato a comisionado residente de González.

“El Sr. Vega Borges alegó la pasada semana que mi salida de la campaña de Jenniffer se debe a que la Comisionada Residente me había hecho unas promesas que luego incumplió y añade que mi salida en nada tenía que ver con la participación de Elías Sánchez en la campaña de la Comisionada. Estas expresiones son total y absolutamente falsas. El Sr. Vega Borges NUNCA ha participado de reuniones conmigo por cuanto sus representaciones y conjeturas son incorrectas y quizás maliciosas. Lo dije antes y me reitero, “yo no estoy, donde esté el Sr. Elías Sánchez” indistintamente de los ofrecimientos que me puedan hacer. Simple…”, expresó “Quiquito” Meléndez a través de la red social “X” (antes conocida como Twitter).

“Sobre las alegadas promesas que hiciera Jenniffer, debo aclarar también que, ella no se comprometió con NADA y yo tampoco. Como bien sabe la Comisionada en varias ocasiones me solicitó considerar aspirar a la Comisaría Residente, a presidir la Cámara de Representantes, a aceptar un puesto en su gabinete o a aceptar ser nominado como Juez asociado del Tribunal Supremo todos con su apoyo. A petición suya lo consideré pero nunca nos comprometimos a nada. Así que decir que mi salida es porque no me habría de escoger como su compañero de papeleta es otra falsedad”, añadió ‘Quiquito’ Meléndez.

Por el momento, ninguno de los candidatos a la gobernación, -Pedro Pierluisi ni Jenniffer González- han endosado a alguno de los aspirantes que suenan para llenar la candidatura a la comisaría residente.