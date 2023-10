Más de 34 mil personas deberán devolver incentivos económicos enviados en la pandemia

Más de 34,000 contribuyentes recibirán, a partir de hoy, jueves, una notificación del Departamento de Hacienda para comenzar el proceso de recobro de pagos de Impacto Económico – estímulo otorgado durante la pandemia del COVID-19 – pues no eran elegiles o recibieron más de un pago.

El secretario de la agencia gubernamental, Francisco Parés Alicea, informó que, ante la crisis económica desatada por la pandemia, tanto Hacienda como el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés), enviaron las ayudas económicas a residentes en Puerto Rico, duplicándolas, en algunos casos.

“Los pagos de Impacto Económico se otorgaron bajo las leyes federales Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) y el COVID-Related Tax Relief Act of 2020. Siendo Hacienda el intermediario con el Tesoro Federal durante la distribución de las ayudas, ahora también tenemos la obligación de realizar todos los esfuerzos razonables de recobro y devolución del dinero que se otorgó a personas no elegibles, según se nos requiere”, indicó el funcionario.

De las 1.8 millones de familias que recibieron los pagos de estímulo, la entidad necesita aclarar el estatus de cerca de 1.8 por ciento. Las 34,233 notificaciones de recobro representan un total de $45.5 millones.

Los casos de recobro de los pagos de Impacto Económico se deben a una de las siguientes razones: el solicitante recibió pagos de parte del IRS y de Hacienda (duplicados); la información suministrada por el solicitante no coincide con la de la Administración del Seguro Social federal; recibió los pagos por adelantado y volvió a reclamarlos; recibió los pagos y no era residente bona fide de Puerto Rico para los años contributivos 2019 y 2020.

Parés Alicea especificó que los pagos duplicados son unos 27,218; hay otros 5,338 casos cuya información no coincide con la que tiene el IRS en sus archivos; mientras que, otros 1,677 individuos que reclamaron los pagos no eran residentes bona fide de Puerto Rico.

Las personas recibirán el aviso de recobro por correo postal, y, quienes tengan una cuenta de usuario en SURI – la herramienta digital del Departamento de Hacienda – recibirán, además, un correo electrónico notificándoles que tienen correspondencia pendiente en el sistema.

Se le concederán 30 días para devolver el dinero, a través de SURI, antes de tasar la deuda. El pago deberá hacerse al año contributivo 2020.

De no actuar durante el periodo de 30 días, Hacienda emitirá una Carta de Tasación de Deuda. En esta etapa, se convierte en una deuda exigible y cobrable, y se reflejará en la Certificación de Deuda.

“Pudieron haber ocurrido errores, particularmente a nivel del Servicio de Rentas Internas federal, que hagan que estas 34,000 personas no necesariamente hayan recibido un pago indebido o que, si lo recibieron, lo hayan devuelto apropiadamente, y nosotros queremos darle un espacio, a estas personas, para que puedan hacer su reclamación correspondiente”, explicó el secretario de Hacienda.

De hacer caso omiso a la notificación de tasación, el contribuyente tendrá 30 días adicionales para pagar la deuda. Cumplidos los 60 días, de no actuar, se emitirá una Carta de Aviso de Cobro. Con este aviso, el individuo puede proveer evidencia de devolución por un enlace en SURI.

Para devolver el dinero, debe emitir el pago inmediatamente accediendo a la plataforma SURI a través de suri.hacienda.pr.gov o acudiendo a una colecturía. Si entiende que el recobro no procede, puede visitar o comunicarse con su Distrito de Cobro, disponibles en hacienda.pr.gpv/sobre-hacienda/servicios-al-contribuyente/distritos-de-cobro