Pierluisi admite enfrenta “reto de comunicación” tras quejas por privatización de autopistas

El gobernador Pedro Pierluisi admitió el miércoles que enfrenta un reto de comunicación, luego de las críticas recibidas por el anuncio de la Alianza Publico Privada con Metropistas para administrar las restantes autopistas con peajes por 40 años. En particular, las críticas han sido por los aumentos en los costos de los peajes.

“Es una pena que eso sea lo que se está proyectando. Porque eso no es lo que acaba de ocurrir, es el opuesto. Aquí no ha habido cambio alguno en la forma y manera en que los peajes se ajustan de cuando en cuando. Puede haber un ajuste en un peaje por costo de inflación, por aumento en la inflación. Eso siempre ha sido así y el Plan Fiscal Certificado de la Autoridad de Carreteras, vislumbra que sí, de cuando en cuando se ajusten los peajes por costos de inflación”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Es un reto de comunicación. En vez de enfocar el mensaje los medios, en lo que deberíamos todos estar enfocados, una gran mejora en el estado de nuestras autopistas se enfocan en un aumento de peaje que puede ocurrir como ha ocurrido en el pasado, y nuevamente puede ocurrir en el futuro y que ya la Junta ha dispuesto que así sea. Así que esa no es la diferencia, que no ha cambiado nada, si acaso lo que ha cambiado es que ahora vamos a tener, otra vez, todas esas autopistas en el estado que las queremos para la seguridad vial”, añadió.

Lo mismo ocurre, según el gobernador, con la percepción negativa a su gobierno.

“Lo que estoy comprometido a hacer, es a seguir comunicando cada vez que podemos comunicarnos lo que estamos haciendo. En ocasiones tenemos que pautar en los medios para comunicar lo que se está haciendo en otras ocasiones, pues celebramos conferencias de prensa y demás, todos tenemos que comunicar en el gobierno, en lo que se está haciendo, que es mucho por cierto y hemos tenido grandes avances en todo. O sea, que hay logros en todas las agencias. El reto que tenemos es comunicarlo. Lo digo con humildad”, mencionó.

“O sea, si no comunicamos, el pueblo pues no lo percibe y es importante que el pueblo perciba estos logros, hay espacio para mejorar, no cabe la menor duda, hay mucho trabajo por hacer, así que eso es lo que te puedo decir.

Sobre las votaciones que no se han materializado para las confirmaciones de las secretarias de la Familia y Educación, Ciení Rodríguez Troche y Yanira Raíces Vega, el gobernador insistió en su pedido.

“En mi caso lo que pido es que se lleve a votación cada una de estas dos designaciones y confío que van a gozar del apoyo de la mayoría del Senado”.

Por su parte, la secretaria de la Familia sostuvo que sigue enfocada en su trabajo.

“Por lo menos yo estoy súper enfocada en lo que estamos haciendo en el departamento. La ley habilitadora nos permite y me permite ejecutar dentro del margen de la ley. En este sentido del departamento no se ha detenido ni un segundo”.

Entretanto, Raíces Vega explicó que ha estado y sigue disponible para atender las solicitudes de los senadores.