Comisión especial del Senado celebra foro para visibilizar la pobreza en la isla

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la senadora del Partido Popular Democrático (PPD) por el distrito de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, llevó a cabo un segundo foro para discutir cómo se puede combatir este problema social en Puerto Rico.

“Hoy, estamos aquí un grupo de personas diversas que convergemos en lo mismo y tenemos un fin común, que es combatir la pobreza en Puerto Rico. Yo sé que erradicarla nos va a costar muchísimo, pero si podemos combatirla”, expresó Rosa Vélez, quien preside la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza en el Alto Cuerpo.

Para visibilizar la realidad de la pobreza que se vive en el país, la Comisión senatorial invitó como panelistas a la secretaria interina del Departamento de la Familia (DF), Ciení Rodríguez Troche; la alcaldesa del municipio de Loíza, Julia Nazario Fuentes; el Grupo Nexos y a la organización, Vimenti.

La primera panelista fue Rodríguez Troche quien habló sobre la Política Pública contra la pobreza: una mirada a la Ley 84-2021. Entre los datos que destacó estuvo las responsabilidades de la Comisión para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social, adscrita al Departamento de la Familia, la que “tiene la responsabilidad de implementar la política pública del Gobierno en torno al desarrollo de programas y medidas para combatir la pobreza infantil y la desigualdad social en Puerto Rico y aquellas acciones que logren mejorar los indicadores socioeconómicos de la familia para aumentar sus ingresos, destrezas laborales, participación en sociedad y capacidad de sobrellevar las emergencias económicas”.

Luego, la alcaldesa de Loíza, presentó el tema sobre la Lucha Contra la Pobreza desde la Perspectiva Municipal.

“Los municipios en Puerto Rico son el primer nivel de gobierno en contacto con la pobreza y los múltiples problemas que esta engendra o intensifica… estamos convencidos de que la lucha contra la pobreza no es solo una responsabilidad del gobierno, sino una tarea compartida por todos nosotros”, destacó Nazario Fuentes.

Por otro lado, el grupo Nexos presentó el estado de situación sobre la pobreza en el país y las estrategias multisectoriales que están trabajando. Entre los factores que afectan a la niñez y juventud en Puerto Rico destacaron la violencia comunitaria, la cual se manifiesta en “empobrecimiento, inseguridad alimentaria, vivienda, transporte, inequidad social y económica, desigualdad por raza y género, falta de un sistema integrado de servicios”.

A su vez, la organización sin fines de lucro, Vimenti, destacó que el 67 por ciento de las familias viven bajo el nivel de pobreza y un 55 por ciento de los niños en Puerto Rico viven bajo el nivel de pobreza.

Finalmente, la legisladora popular concluyó diciendo que “la única manera que nosotros tenemos para combatir la pobreza en Puerto Rico es haciéndola visible y trabajándola. Yo creo que nadie puede trabajar con un problema si no lo conoce y el que no conoce la pobreza no puede trabajar con ella”.