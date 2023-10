Analistas discuten el posible aumento de candidatos independientes para las elecciones del 2024

Luego de que varios políticos se desafiliaran de sus respecticas colectividades, algunos se movieron a partidos más pequeños, mientras otros aspirarían de manera independiente, como dijo a Metro la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín. ¿Redundará esto es la posibilidad de una Legislatura más heterogénea de cara a las elecciones del 2024? Analistas políticos de distintas tendencias tienen una mirada diferente sobre lo que puede pasar en el próximo ciclo electoral.

Según el ex comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, el Senado de Puerto Rico ya exhibe una diversidad notable dentro de la legislatura. Subrayó que la diversidad se ha convertido en una característica arraigada en la Cámara y la legislatura, y no tiene dudas de que en las elecciones de 2024 habrá representación no solo de todos los partidos, sino también de candidatos independientes.

“Definitivamente la diversidad dentro de la Cámara y la legislatura ya llegó para quedarse. No tengo duda de que en 2024 tendremos representación no solo de todos los partidos, sino también de candidatos”, dijo Torres a Metro Puerto Rico.

El excomisionado electoral explicó el desafío que enfrentan los candidatos independientes al tener que superar dos obstáculos. En primer lugar, deben recolectar firmas en dos niveles de toda la isla, un proceso que requiere una estructura política que muchos independientes no poseen. En segundo lugar, deben asegurarse de tener representación en cada uno de los colegios electorales durante el día de las elecciones. Torres destaca que esto último se ha facilitado con el uso del escrutinio electrónico, asegurando que los votos se cuentan con precisión.

En cuanto a las elecciones de 2024, Torres anticipa un aumento significativo en la participación en comparación con los comicios de 2020. Atribuye este aumento a factores como una mejor comprensión del COVID-19, y el hecho de que los partidos emergentes ya no son novatos, compitiendo en igualdad de condiciones con los partidos tradicionales.

Sin embargo, el ex Secretario de Estado de Puerto Rico, Kenneth McClintock, cuestionó la posibilidad de que el Senado de la isla se vuelva más diverso en las elecciones de 2024. McClintock, quien ha sido una figura influyente en la política de Puerto Rico, expresó su escepticismo acerca de la diversidad en el Senado y lanzó una advertencia en cuanto a tácticas partidistas potenciales.

“Así que hay unas barreras significativas, algunas creadas por el sistema electoral que tenemos bajo la Constitución, que solamente pueden votar por uno de 11. Y otras creadas por los propios candidatos al alejarse de los partidos a los que pertenecían o al ya quedar más claro cuáles son sus preferencias de estatus político, que sigue siendo el uso principal para por lo menos el 80% de los electores en Puerto Rico”, explicó McClintock.

McClintock destacó la preocupación de que los partidos principales, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), podrían tomar medidas para evitar la dilución de votos. Según su impresión, estos partidos podrían optar por no postular a seis candidatos cada uno, lo que resultaría en una división más efectiva de los votos entre los candidatos restantes. A esta táctica se le conoce como “candidatos de agua”.

McClintock señaló que, en lugar de dividir a sus candidatos en seis grupos, los partidos podrían optar por dividirlos en solo cinco, lo que aumentaría las probabilidades de éxito de los candidatos sobrevivientes. Esta estrategia también podría perjudicar a los partidos emergentes y a los candidatos independientes.

En cuanto al posible futuro político de figuras como Carmen Yulín, el analista político Luis Dávila Colón enfatizó en su espacio radial en NotiUno 630 la importancia de mirar hacia adelante en la vida y avanzar en la carrera política. En ese sentido, sugirió que para una política de la trayectoria de Carmen Yulín Cruz, regresar a la legislatura podría interpretarse como un retroceso. Considera que ocupar un escaño en la legislatura, después de haber sido alcaldesa de la capital, sería un paso atrás en su carrera. “Asumo que iría por la Comisaría, sabiendo que no la va a ganar”, dijo Dávila Colón.

Esto luego de que Carmen Yulín dijera a Metro Puerto Rico sobre las posibilidades de candidatura independiente a Washington DC o senado por acumulación.

“Eso sería una potencial posibilidad. Hay grupos comunitarios con los que MVC está hablando sobre conformar una alianza. Grupos de interés social, de agricultura, economía sustentable y demás. Podría ser de esa forma. Yo creo que el vehículo es importante, pero ciertamente para mí siempre es más importante para qué y para quién uno quiere correr”, dijo Yulín Cruz.