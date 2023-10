San Juan rompe récord de temperatura con 96°F

Oct 15: Se rompe el record diario de temperatura máxima en San Juan, con 96F registrados a las 1:10 PM AST. El record anterior es de 95F de 1994.

We broke the daily record in San Juan today, with a high of 96F at 1:10 PM AST. The old record was 95F, set in 1994. #prwx pic.twitter.com/zlSZmkiYrN