Secretario de Defensa de Estados Unidos reafirma apoyo a Israel

TEL AVIV, Israel (AP) — El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin dijo al gobierno israelí que “nosotros los respaldamos” al reafirmar el apoyo de Estados Unidos en la primera semana de la guerra contra la milicia Hamas y evitó criticar públicamente la insólita orden de Israel de que alrededor de 1 millón de civiles evacuen el norte de Gaza.

Austin, el segundo funcionario estadounidense de alto nivel enviado por el presidente Joe Biden a Israel en dos días, pudo ver personalmente algunas de las armas y ayuda de seguridad que Washington envió rápidamente a Israel después que sufrió el ataque. Destacó que “este es el momento de la resolución y no la venganza, de la firmeza y no el pánico y de la seguridad y no la rendición”.

Austin llegó desde Bruselas, donde asistía a una reunión de ministros de Defensa de la OTAN, al día siguiente del arribo a la región del secretario de Estado, Antony Blinken, quien con su frenética actividad diplomática busca evitar la expansión regional del conflicto.

El mando militar israelí ordenó a los residentes de Ciudad Gaza que evacuen “por su propia seguridad y protección” ante una temida ofensiva terrestre israelí. Los gobernantes de Hamas respondieron con un llamado a los palestinos a “permanecer tenaces en sus casas y firmes” contra Israel.

Ante la pregunta sobre la probabilidad de que haya bajas civiles en Gaza, Austin señaló que Israel tiene derecho a defenderse y añadió que ha trabajado con las fuerzas israelíes a lo largo de los años en que era militar.

“Son profesionales, son disciplinados y están enfocados en las cosas correctas”, dijo a la prensa después de casi dos horas de reuniones con el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el gabinete de guerra israelí.

Gallant no respondió a una pregunta acerca de si sus fuerzas darán a los civiles apenas 24 horas de plazo para abandonar Gaza. Pero dijo que quienes quieran salvar sus vidas deben “dirigirse al sur”.

Antes de la conferencia de prensa, Austin se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien aseguró que “como dijo el presidente, los respaldamos”. Añadió que “realmente estamos con ustedes, señor primer ministro”.

Funcionarios de Defensa que viajan con Austin dijeron que quiere reafirmar el apoyo inquebrantable de Estados Unidos al pueblo de Israel y el compromiso de garantizar que el país tenga lo necesario para defenderse. Un segundo embarque se armas llegaba el viernes desde Estados Unidos, anunció Gallant.

Un alto funcionario de la Defensa dijo que Estados Unidos ha entregado a Israel bombas de pequeño diámetro y misiles interceptores para su Cúpula de Hierro y que llegarán más.