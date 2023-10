Un estilo de vida saludable previo es clave al enfrentar diagnóstico de cáncer de mama

La lucha de Liza Hernández Espiet contra el cáncer comenzó en enero de 2014, cuando, a la edad de 37 años y con su bebé de dos años, se enfrentó a un diagnóstico que cambió su vida.

Desde los 32 años, siguió una rigurosa rutina de atención médica preventiva bajo la guía de su ginecólogo, el Dr. Ubaldo Catasus Zayas, quien siempre enfatizó la importancia de los exámenes de sonograma y mamografía, incluso a edades tempranas. Sin embargo, un período sin exámenes durante el embarazo de su segunda hija en 2012 llevó a un descubrimiento crucial, ya que ella afirma que no se hizo mamografías ni sonogramas en un plazo de aproximadamente dos años. En enero de 2014, Liza retomó sus exámenes de rutina, incluyendo una mamografía que reveló microcalcificaciones sospechosas en su seno derecho, lo que la llevó a someterse a una biopsia.

El diagnóstico confirmó la presencia de cáncer de mama, y su lucha comenzó de inmediato. La mujer pasó por una mastectomía bilateral en abril de ese mismo año, seguida de una reconstrucción mamaria que incluyó los pezones tres meses después.

“En el 2014 empezando enero, yo digo, pues me toca hacer mi rutina de exámenes de laboratorio e incluyendo el sonograma. Ahí fue entonces cuando pasé ese lapso. La mamografía fue la que verdad reveló que era sospechoso para cáncer de mama. El sonograma no decía eso, pero entonces la mamografía, es la que confirma que tengo unas microcalcificaciones en el lado derecho del seno y recomendaba una biopsia por sospecha a cáncer”, contó Hernández Espiet.

Liza Hernández Espiet resaltó la importancia de la medicina preventiva, instando a las mujeres a no esperar hasta sentirse enfermas para buscar atención médica. “El cuerpo te da señales, y si tú no le haces caso, ahí tienes el problema”, enfatizó.

“Siempre he creído que la medicina preventiva es importante, una persona no tiene que ir a un médico porque está enfermo. Tú buscas a un médico para prevenir, tener que remediar luego. Claro el que está enfermo y encontrar enfermedad, pues tiene que ir al médico por supuesto”, comentó.

Hernández Espiet destacó la importancia de actuar y buscar formas en las que la persona afectada por el cáncer se pueda ayudar. “Hay muchas formas de uno ayudarse uno mismo, buscar un especialista, buscar gente que te apoye, leer mucho. A veces los planes médicos desaceleran este proceso”, dijo.

Además, expresó su gratitud hacia el Dr. Catasus Zayas, quien actuó de inmediato y promovió un enfoque holístico en la atención médica preventiva. También agradeció al Dr. Miguel Echenique Gaztambide y al cirujano Dr. Juan Maldonado Rabelo por su apoyo durante su lucha.

Hoy, tras nueve años de valiente lucha y cuidado preventivo, sigue siendo un testimonio inspirador de que la detección temprana y una actitud positiva pueden marcar la diferencia en la batalla contra el cáncer de mama.

“El consejo que yo le daría a todas las mujeres que me leen es que se tomen la libertad de siempre pensar que tú eres el reflejo de tu cuerpo y el cuerpo realmente hay que cuidarlo y de la manera en que lo podemos cuidar es dándole una atención temprana previniendo”, declaró.

De igual forma, Yazmín Figueroa Erazo compartió su experiencia sobre cómo el cuidado previo de su salud la ayudó a sobrellevar el diagnóstico y tratamiento del cáncer de seno. A pesar de enfrentar factores de riesgo en su familia, la mujer logró detectar la enfermedad en una etapa temprana, gracias a su constante monitoreo y atención médica.

Figueroa Erazo explicó que, a pesar de no tener una línea directa de cáncer de seno en su familia, tenía antecedentes de tía materna y prima diagnosticadas con esta enfermedad. Sin embargo, ella se mantuvo vigilante al realizarse mamografías y sonomamogramas de manera regular, lo que finalmente resultó en la detección temprana de la enfermedad.

“Importante la prevención es de verdad una manera de salvar vidas, es mantener seguro cuidándose. Es conocer su propio cuerpo, palparse. Yo todavía me palpo para asegurarme de que todo esté bien. Ya he conocido casos de que no se atendieron a tiempo y cuando fueron a atenderse ya lamentablemente ya estaba en otras partes del cuerpo y que era mucho más agresivo. Así que definitivamente, la prevención es una de las mejores soluciones”, explicó.

A pesar de llevar un estilo de vida saludable en términos de alimentación y ejercicio, en 2014, Yazmín comenzó a experimentar cambios en sus senos, que incluyeron células atípicas y tumores benignos que crecían rápidamente. Esto la llevó a someterse a una serie de cirugías, incluyendo una doble mastectomía para eliminar cualquier riesgo potencial.

El cáncer fue detectado en su seno izquierdo, pero debido a la presencia de atipia en el seno derecho, Figueroa optó por una doble mastectomía.

La clave, según la sobreviviente de cáncer de mama, es la prevención. Ella enfatiza la importancia de hacerse mamografías, mantener un seguimiento médico regular y conocer el propio cuerpo. Además, destaca el apoyo de la familia como un factor primordial en la lucha contra la enfermedad.

“El apoyo de la familia es primordial lo tengo que decir. Ahora mismo yo trabajo por servicios profesionales, afortunadamente ahora trabajo desde mi hogar, pero en aquel momento yo daba servicio a una industria farmacéutica, y el apoyo de esta organización fue bien importante porque me dieron mi acomodo razonable”' dijo.

La mujer no tuvo que someterse a quimioterapia ni radioterapia, ya que su cáncer fue detectado tempranamente y pudo ser tratado con medicación oral de anti-estrógeno.

La experiencia de Figueroa Erazo la llevó a reevaluar su enfoque hacia la salud y el estrés. Ahora, prioriza la relajación y el ejercicio como parte de su rutina diaria, reconociendo la importancia de mantenerse tranquila y evitar el estrés.

“Mi propia experiencia, me ha inspirado grandemente a hacer cambios en mi vida y en mi enfoque hacia la salud porque yo antes me enfocaba en mi trabajo. Yo sigo trabajando, pero la perspectiva a uno le cambia. El estrés influye mucho y yo bajé revoluciones, ya no me ajoro para nada ni para trabajo ni para salir ni para nada. En el proceso de mi recuperación me dio esta perspectiva de que tengo que respirar profundo y buscar alternativas para evitar el estrés”, contó.