La mujer detrás Barbie también batalló contra el cáncer de mama

El rosado es el color del 2023 por la película de live action Barbie, pero ¿conoces la historia de la lucha contra el cáncer de la creadora de la famosa muñeca?

La empresaria Ruth Handler fue la creadora de Barbie. La idea de la muñeca nació para que su hija jugara con ella porque se percató que prefería jugar con personas adultas recortadas de revistas que con muñecas del mercado que simulaban su edad o con bebés. Ante esto pensó que tal vez muchas otras niñas querían jugar a algo más que ser madres.

Junto a su esposo, Elliot Handler, Ruth había cofundado Mattel en el 1945 en California, momentos en los que aún se peleaba la Segunda Guerra Mundial y las mujeres tenían roles que no realizaban los hombres. La pareja comenzó fabricando marcos de madera y con el material sobrante realizaban muebles para casa de muñecas y juguetes como pianos, ukulele, etc.

La empresaria fue de vacaciones a Suiza y allí Handler encontró un maniquí de fabricación alemana de pequeñas dimensiones que no había visto en Estados Unidos. Se trataba de una muñeca para adultos utilizada en las tiras cómicas de los periódicos llamada Bild Lilli. De ahí parte la idea de que la muñeca tuviera busto porque reflejaba a una mujer no una niña como las demás en el mercado.

Para esa época la emprendedora no sospechaba que su idea revolucionaría al mundo, ni mucho menos esperó en su panorama un diagnóstico de cáncer de mama que enfrentó mucho más adelante. La prensa la cita en su etapa de adulta mayor planteando que vivió “de seno en seno”, en referencia a la muñeca Barbie y a la prótesis que luego de su diagnóstico lanzó al mercado.

Crear la muñeca no fue tarea fácil para la emprendedora porque al ser diferente, hubo quienes plantearon que no se vendería. No obstante, esto no la detuvo y logró lanzar a la venta a Barbara Millicent Roberts, mejor conocida como Barbie, cuyo nombre fue seleccionado por su hija. El resto es historia, Barbie continúa siendo de los juguetes más vendidos de Mattel junto con toda la mercancía que producen en base a ella como artículos escolares, atuendos, películas, etc.

Diagnóstico que cambia su vida

Después de todo el éxito de la muñeca, su creadora fue diagnosticada con cáncer de seno en 1970 a sus 54 años.

“Había estado luchando por ser una fémina ejecutiva respetada toda mi vida y cuando perdí mis senos fue como si hubiera perdido mi feminidad”, expresó Handler en entrevista con CBS News en 1994.

El ayudar a otras mujeres le permitió recuperar su autoestima y lo hizo mediante la compañía Ruthon Corporation en 1976. En la empresa se dedicó a fabricar prótesis de seno con su doctor y ejecutivos de Mattel, producto que llamó Nearly Me, siendo una de las pioneras en la industria. Antes de esta línea ya existían prótesis de seno en el mercado, pero en CBS News, Handler indicó que eran incómodas y le dio la razón al hecho que las fabricaban los que no las iban a usar, es decir los hombres.

La prótesis de seno tuvo gran éxito y eventualmente a Handler le tuvieron que hacer mastectomía total. En 1991 la compañía fue comprada por Kimberly-Clark, empresa que actualmente realiza productos de higiene personal y del hogar.

La feminista llegó a reflexionar con humor sobre la casualidad de haber sido la inventora de la primera muñeca con busto y una de las primeras creadoras de la prótesis de seno, mencionó que había vivido su vida “de seno en seno”, así lo destacó en una entrevista de un programa televisivo en el 1979.

Salida de la empresa

Entre 1973 y 1975 se descubrió fraude financiero de los creadores de Mattel. Tanto ella como su esposo fueron echados de su propia empresa. Además, Handler tuvo que pagar una multa de $57,000 y fue sentenciada a 2,500 horas de servicio comunitario.

Otro diagnóstico

Posteriormente, le diagnostican cáncer de colon. Enfrentó complicaciones en una cirugía y falleció en el 2002 a sus 85 años.

A pesar de que el color emblemático de Barbie es el rosado, no fue por esto que se le seleccionó para representar la lucha contra el cáncer de seno. Fue elegido por ser calificado en aquella época como un color femenino. Sin embargo, el rosa se puede reflejar como parte de la historia de su creadora, Ruth Handler.