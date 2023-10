Yanitsia Irizarry volverá a aspirar a la alcaldía de Aguadilla

La licenciada Yanitsia Irizarry anunció este miércoles, que aspirará a la reelección por la alcaldía de Aguadilla en el 2024, la cual perdió en las elecciones de 2020 por solo 55 votos contra el popular Julio Roldán Concepción, actual alcalde del dicho municipio.

Irizarry, quien ocupó la silla de alcaldesa en el municipio de Aguadilla desde 2020 a enero de 2021 tras sustituir al alcalde Carlos Méndez, indicó que “sus compueblanos le han estado solicitando su regreso por el bienestar de la ciudad y un mejor servicio”.

La exprimera ejecutiva municipal apostó a su basta experiencia administrativa y extenso programa de gobierno, presentado en las pasadas elecciones del 2020 dirigido a mejorar la salud, la educación, la cultura, la economía, el deporte, pero en especial la ayuda social a personas de la tercera edad, con diversidad funcional y el empoderamiento de la mujer en Aguadilla.”Aguadilla merece mucho más, nuestro programa de gobierno era uno muy abarcador, iba dirigido a hacer de Aguadilla una ciudad de avanzada, una de las ciudades más modernas en el Caribe. Hoy puedo ver y decir que el trabajo del actual alcalde se quedó pequeño en cuestión de visión, progreso y en comparación con nuestro programa de gobierno presentado en el 2020. He estado en contacto con mis compueblanos y puedo asegurar que la histórica abstención electoral que ocurrió en el peor momento del COVID-19 NO volverá ocurrir. La gente que por temor a un contagio se quedó en su casa y no fue a votar, en esta ocasión saldrá a las urnas a rescatar la dignidad de todos los aguadillanos y aguadillanas. La ciudad de José de Diego, Miguel Ángel García Méndez y nuestro autor de preciosa Rafael Hernández (el jibarito de la Cuesta del Tamarindo) volverá a retomar la ruta del desarrollo económico sostenible y la honra que nos caracteriza. Nuestros ciudadanos siempre han sentido un orgullo gigante por su pueblo y estoy dispuesta a retomar las riendas de la ciudad y hacer de Aguadilla la “Capital del Oeste”, expreso Irizarry.

Adicional a la situación que se vivía en ese entonces con el COVID 19, donde muchas electores se abstuvieron de votar, la también ex Secretaria de la Familia de Puerto Rico adjudicó la victoria final de su contrincante a la alcaldía de Aguadilla al endoso público que el exrepresentante novoprogresista, José Luis Rivera Guerra, realizó al actual alcalde y presidente del PPD en su municipio, luego de más de 30 años de que el Partido Nuevo Progresista estuviera al mando de la administración municipal.

Durante la elección general del pasado 2020 el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo que declarar nula la certificación inicial del actual alcalde del Partido Popular ordenando el conteo de papeletas una a una, ante planteamientos de que los votos no fueron legalmente adjudicados y una estrecha ventaja en el resultado final de la contienda electoral por la alcaldía de Aguadilla.

Actualmente el liderato del alcalde PPD del Municipio de Aguadilla ha estado en tela de juicio ya que constantemente la ciudadanía duda y se pregunta sobre la manera en que el primer ejecutivo ha incrementado su fortuna personal desde que juramento como alcalde a pesar de sus procesos judiciales de banca rota, demandas y ejecución de hipotecas en el pasado. Otros asuntos que están en el ojo público lo son la compra de propiedades “fast track” para su beneficio personal, la persecución política y ambiente de hostigamiento laboral contra empleados del municipio; y el referido de legisladores municipales que investigan y han realizado vistas públicas sobre construcciones en el Muelle de Azúcar y Cueva de Las Golondrinas. Adicional a la renuncia de personal de confianza y allegados al alcalde tras la frustración y decepción en la manera de administrar del funcionario.

En el año 2022 salió a la luz pública un chat privado del equipo de campaña del alcalde popular y miembros de su familia donde realizaban ataques políticos, y expresiones homofóbicas, de discrimen, de actos de persecución y amenazas de muertes contra empleados municipales afiliados al la Partido Nuevo Progresista (PNP) y hacia la exalcaldesa Irizarry.