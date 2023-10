Edwin Mundo será el director de campaña de Pierluisi

La hermana del gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi, quien fue su directora de campaña en las elecciones de 2020 no estará en esta posición de cara al 2024. Pedro Pierluisi anunció hoy en conferencia de prensa que el director de campaña para las primarias será el actual comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo.

La semana pasada, el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Guillermo San Antonio Acha había anticipado en WKAQ 580 que Mundo saldría de la CEE para unirse a la campaña de Pierluisi. Según el abogado popular, la movida tendría el fin de contrarrestar al coordinador electoral de la campaña de Jenniffer González, Aníbal Vega Borges.

“Son 45 años que tiene de experiencia como estratega político y experto en asuntos electorales […] Se conoce por su astucia y su verticalidad y por hablar sin titubeos”, dijo el actual gobernador al presentar a Mundo.

Mundo Indicó que “hemos tenido un cuatrienio en el que ha quedado demostrado el compromiso de Pedro Pierluisi y su equipo de trabajo. Para mí, es un honor que se me delegue la responsabilidad de comandar la campaña del triunfo en el 2024. Venimos con fuerza para seguir trabajando por cada uno de los puertorriqueños, cuatro años más”.

Mundo dejará de ser comisionado alterno el próximo 16 de octubre y Pierluisi dijo aun no saber quién lo sustituirá en el cargo.

De otra parte, Lynnette Gómez, quien fue la directora de operaciones de campo de la campaña política del exgobernador Luis Fortuño, será nuevamente la directora de operaciones, pero esta vez para el incumbente Pedro Pierluisi.

Por otro lado, la directora de comunicaciones será Lisdian Acevedo, mientras que el directos de finanzas será el licenciado Andrés Guillemard quien es a su vez el cuñado del gobernador. Ramón Luis “Luiggi” Ortiz Eggea fungirá como director político. Mientras que, como director de Get Out de Vote, el gobernador designó a Eduardo Chapero a quien describió como un experto novoprogresita que estará a cargo de la estructura electoral que busca facilitar el voto en todos los precintos.

De igual forma, Pierluisi anunció que el tesorero de su campaña será Eduardo Ferrer, quien no estuvo presente en la conferencia. De otra parte, el líder novoprogresista nombró a la doctora Carmen Ana González Magaz, como directora de Plataforma.

“Vamos a salir de esa primaria y vamos a darle una pela a todos los demás”, dijo el gobernador luego de anunciar a su equipo electoral.

Sin embargo, no presentó a ningún aspirante para la comisaría residente. Según Pierluisi, la actividad no tenía el fin de presentar ningún aspirante a comisionado residente. Además, rechazó que se haya comunicado con el exayudante general de la Guardia Nacional, el general retirado José Juan Reyes, ni con nadie para que lo acompañe.

“Esta tarde se están convocando a los medios en mi comité político, pero es para yo anunciar mi comité de campaña “, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa más temprano.

“Yo no me he comunicado con el general Reyes a esos efectos. No he tenido reunión con el general Reyes a quien yo estimo. Ahora mismo no he tomado decisión en cuanto a la comisaría residente. En su momento vamos a ver quiénes son los que radican candidatura y me reservo el derecho de endosar a alguien, pero no necesariamente lo voy a hacer”, sostuvo.

Asimismo, Pierluisi Urrutia reiteró que no necesariamente va a endosar a una persona para comisionado residente.