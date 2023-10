Republicanos no podrán respaldar aspiración de Jenniffer González

Ningún miembro de la plantilla del Partido Republicano de Puerto Rico (PRPR) respaldará la aspiración a la candidatura a la gobernación de la comisionada residente, Jenniffer González, quien milita en ese colectivo nacional y quien fungiera en el pasado como vicepresidenta y presidenta de la rama del partido en la isla.

Según explicó el actual presidente del PRPR y único candidato a la reelección para es puesto, Ángel Cintrón, la ley no permite que ningún delegado de alguno de los dos partidos nacionales (Demócrata o Republicano) participe del proceso eleccionario local.

“Hay una ley en puerto rico, del 2003, que específicamente les prohíbe a los dos partidos nacionales participar de todos los procesos electorales de Puerto Rico”, dijo aunque no indicó el nombre de la ley.

“El partido republicano no puede expresar ningún sentimiento ni a favor ni en contra de ninguna aspiración de candidatos en Puerto Rico de ningún partido. La comisionada es miembro de esta organización y por ser el funcionario de más alto rango electo, automáticamente es miembro exoficio y estará presente en los eventos del fin de semana, pero aclaramos que eso en ningún momento va a conllevar un tipo de elementos de candidaturas de nadie”, añadió Cintrón a la vez que indicó que, aunque la mayoría de los miembros del PRPR militan localmente en las filas del Partido Nuevo Progresista (PNP) el proceso local es segregado al de esa institución.

El también abogado señaló que es la primera vez que se realiza una asamblea estatal tipo convención de tres días en un hotel de la capital. Ello, dijo, con la intención de levantar mayor militancia y presencia republicana en Puerto Rico y dejarle claro al Congreso de que “Puerto Rico va a ser un estado republicano”.

“En la tarde de hoy nos place comenzar, luego de 124 años de historia, no solo la asamblea estatal que hacemos sino que en esta ocasión es la primera vez que hemos elaborado una convención de tres días del PRPR. Ha sido un reto intenso y es la culminación de un proceso de tertulias y reorganización, pueblo a pueblo, en todo Puerto Rico para levantar la militancia, reestructurar la directiva de todos los pueblos y afinar el sentido de dirección de esta organización”, indicó el presidente de la colectividad.

Cintrón indicó que el domingo culmina la convención con la Asamblea Estatal del Partido que reunirá a más de 1,000 delegados electos y certificados de toda la isla.

Entre los únicos nominados que serán confirmados el domingo en la culminación de la convención se destacan el propio Cintrón como presidente de la colectividad, Zoraida Fonalledas como delegada nacional femenina y el exgobernador Luis Fortuño como delegado nacional masculino.

Asimismo se indicó que el general José Reyes, exdirector de la Guardia Nacional de Puerto Rico, es el único aspirante a la vicepresidencia del PRPR.

¿Aspiración 2024?

Reyes, quien estuvo bajo el ojo público durante el proceso de recuperación luego del impacto del huracán María en 2017, no soltó prenda sobre alguna aspiración personal a la comisaria residente como compañero de papeleta de una posible candidatura a la gobernación de Jenniffer González.

“La realidad es que este fin de semana venimos aquí como Partido Republicano a examinar los logros de los pasados cuatro años y lo que nos proponemos trabajar en los próximos cuatro”, indicó Reyes evadiendo contestar directamente la pregunta de si aspira o no a ser compañero de papeleta de González.

“Como militar a mi no se me permitía entrar en la política activa ya sea en Puerto Rico o a nivel nacional. Una vez que me retiré en enero quise regresar a las filas donde he militado porque soy estadista, creo en la estadidad y creo que puedo aportar mucho al Partido Republicano, a llevar el mensaje al pueblo. La realidad es que hemos recibido muchos mensajes del pueblo apoyándonos y en su momento dado lo evaluaremos y tomaremos una decisión”, reconoció el general retirado quien aseguró antes de hacer cualquier anuncio primero lo consultaría con su familia.