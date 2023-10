Hallan hombre sin vida frente a antigua alcaldía de Caguas

Las autoridades informaron sobre un asesinato reportado a eso de las 4:00 de la mañana del viernes, en la calle Luis Muñoz Rivera, frente a la antigua alcaldía en Caguas.

De acuerdo al informe de la Policía, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes al lugar, encontraron en el interior de un vehículo el cuerpo de un hombre, el cual presentaba múltiples heridas de bala.

El occiso no ha sido identificado por la Uniformada.

Agentes, adscritos a la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, el fiscal de turno y personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) se dirigen al lugar para la correspondiente investigación.

Arrestan a Florida a prófugo vinculado a muerte de Policía en fuego cruzado 2010 en Trujillo Alto

El oficial a cargo del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos del Distrito de Puerto Rico, Wilmer Ocasio-Ibarra, informó en la noche del jueves el arresto de uno de los 10 más buscados de Puerto Rico, Teddy León-Ayala, en Coral Springs, Florida.

Según Ocasio-Ibarra, León-Ayala era el líder de la Ganga Los Extranjeros, la cual era parte de la desaparecida Organización de Traficantes Unidos (La ONU). Se le vincula con varios asesinatos, entre ellos, el de la agente de la Policía, Blanca de los Santos-Barbosa, el 7 de julio del 2010 en el expreso Manuel Rivera Morales (PR-81) en Trujillo Alto.

Santos-Barbosa, mientras regresaba a su hogar luego de completar su turno de trabajo y quedó atrapada en medio de un enfrentamiento a tiros entre las gangas conocidas como, La Organización de Traficantes Unidos o “La ONU” y “La Rompe ONU”. En este mismo incidente falleció el bibliotecario Manuel Medina, de 32 años.

“Esperamos que este arresto, brinde un poco de paz a las familias de las víctimas inocentes que fallecieron en ese repudiable incidente, en especial a la familia de la agente Santos Barbosa y nuestros compañeros del Negociado Policía. Nuestro compromiso con la seguridad de las comunidades es la motivación principal de nuestro personal. Nunca nos detendremos en la búsqueda de este tipo de ofensor violento, ellos se creen que tienen los recursos para evadirnos, sin embargo, nosotros tenemos la motivación y el deber de hacer cumplir la Ley. Como siempre hemos señalado, es una cuestión de tiempo, para que nuestros Asistentes de los Alguaciles de los Estados Unidos los encuentren, y toquen a su puerta”, dijo Ocasio-Ibarra en declaraciones escritas.

León-Ayala fue puesto bajo arresto sin ofrecer resistencia.

“León Ayala, prófugo desde el 2012, es definitivamente un peligro para la sociedad, no solo por estar involucrado en estas muertes viciosas, sino por su nivel de violencia para mantener el control de la distribución de drogas en Puerto Rico. Como miembro de varias pandillas criminales, a León-Ayala se le señala como parte del grupo “Los Rompecaras”, nombrada así porque asesinaban a criminales rivales, dejándoles el rostro desfigurado. Ese era el tipo de actos en los que estaba envuelto”, mencionó.

“Que este importante arresto sirva de mensaje de que el Servicio de Aguaciles de los Estados Unidos no se detendrá hasta encontrar a este y cualquier otro fugitivo que piense que puede ir por encima de la ley y que no nos detendremos hasta traerlos ante la Justicia. Exhortamos a la comunidad a que continúe colaborando con nuestros agentes brindando confidencias que ayuden a dar con el paradero de algún fugitivo, contactando a nuestra oficina local al (787) 766-6001, llamando al U.S. Marshals Service Communication Center al 1 (800) 336-0102, o sometiendo su confidencia utilizando la aplicación U.S. Marshals Service Tip”, concluyó.