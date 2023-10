DRNA tiene dos días laborables para entregar información sobre su flota de vehículos

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), tendrá dos días laborales para entregar información sobre su flota tras la determinación por parte de un juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

La información fue requerida por el senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot.

El requerimiento de información presentado en la sesión legislativa el 29 de agosto de 2023, le daba a la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, hasta el 8 de septiembre de 2023 para proveer datos acerca del inventario de la flota de la agencia, cuántos de estos vehículos no cuentan con marbete, cuántos están en funcionamiento, cuántos están en reparación, cuántos están en desuso, entre otra información.

Debido a la falta de respuesta de la agencia, se le cursó un segundo requerimiento el 11 de septiembre de 2023 concediendo un plazo de entrega hasta el 13 de septiembre de 2023 y luego un tercer requerimiento el 28 de septiembre de 2023 con un plazo de entrega hasta 21 de septiembre de 2023.

Ante el reiterado incumplimiento del DRNA en contestar la información, el Senado de Puerto Rico, representado por su presidente José Luis Dalmau Santiago, radicó ayer una demanda solicitando que el DRNA supla la información, la cual fue declarada “Ha Lugar” por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, en la Sala de Recursos Extraordinarios.

El juez Alfonso Martínez Piovanetti concedió dos días laborables para que el DRNA entregue toda la información solicitada en el requerimiento de información, y de igual manera le apercibió que, de no cumplir, estaría expuesta a un desacato civil.

Por su parte, el senador Vargas Vidot reiteró la importancia de esta información para garantizar el cumplimiento adecuado de la agencia en el cuidado de los recursos naturales.

“Como senador entiendo que es importante no solo responder reactivamente a las situaciones que día a día se dan con el tema del ambiente, sino que también hay que considerar cuán óptima debe estar la estructura que vigila esos bienes que son patrimoniales. Ya tuvimos la experiencia de los buzos que no aparecían, y los vehículos que pudieron ser parte del equipo de trabajo para esta búsqueda y no lo fueron parte por falta de marbetes, y otros porque no estaban reparados. Me parece que la actitud irresponsable de la secretaria del DRNA al no querer contestar revela que hay algo mal internamente que no permite que las cosas se desarrollen en la forma que el pueblo lo espera”, denunció el senador independiente.