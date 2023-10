Gobernador dice respeta la decisión de Jenniffer González de no debatir en la primaria

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, dijo el martes que respeta la decisión de Jenniffer González Colón de no debatir en el proceso de primaria en el Partido Nuevo Progresista para la gobernación.

“Yo respeto su decisión, eso me paso a mí en la pasada primaria. La entonces gobernadora (Wanda Vázquez) no quiso debatir conmigo. Pero yo tendré la oportunidad de debatir con los contendientes de los otros partidos en su momento”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Yo siempre estoy disponible para contestar las preguntas y acudir a cualquier foro para un debate, pero si esa es su decisión, yo la respeto”, añadió.

Opinó que es una irresponsabilidad seguir con la propuesta de cancelar el contrato de LUMA Energy, blanco principal de las críticas González Colón contra Pierluis Urrutia.

“Eso es una irresponsabilidad, es absurdo. Tú tienes un contrato a 15 años con LUMA. Es un contrato del gobierno debidamente aprobado. Lo que hay que hacer es fiscalizar a LUMA para que cumpla con el contrato. Y lo que el Negociado de Energía tiene que seguir haciendo es fiscalizar no solo a LUMA sino a Genera. Pero hablar de eso (de cancelar el contrato) es politiquería al extremo. Si cancelas ese contrato lo que vas a tener es un caos total. Ya prácticamente no existe la Autoridad de Energía Eléctrica como la teníamos en el pasado y no queremos recordar ese pasado. Ya esto no es cuestión de decir cancela, apaga la luz sigue andando y búscate a otro. Eso no funciona así. Decir eso es absurdo y pura politiquería”, sostuvo.

Insistió que la única opción para evitar alzas en la factura de energía eléctrica es instalar placas solares y baterías.

“En el último año, todo lo que vimos fueron reducciones en el costo la luz. En junio del año pasado estábamos pagando 33 centavos el kilovatio-hora. Ahora el Negociado de Energía aumentó el costo en poco más de tres centavos. Pero es obvio que eso fue por el aumento del costo del combustible, del petróleo que lo vemos también en las estaciones de gasolina”, mencionó

“De cara al futuro, para evitar esos aumentos, la clave es salir del petróleo y pasar a energía renovable, principalmente a energía solar. Por eso, yo celebro esas fincas solares que vienen, eso es clave. Y también celebro todas instalaciones de placas solares con baterías que seguimos teniendo de mes en mes. Son como 3,500 sistemas solares que se están interconectando con la red de mes a mes. Y eso es positivo, porque todas esas residencias o comercios están reduciendo su costo eléctrico y también están reduciendo su dependencia en la red eléctrica y la generación eléctrica que tenemos, que ambas dejan mucho que desear”, expresó.

Sobre el apagón que hubo en Guaynabo durante la celebración de una actividad política de Gonzalez Colón, Pierluisi Urrutia alegó que “me dijeron que hubo una reparación de líneas soterradas que causó una interrupción en el servicio”.