Esta réplica del David de Miguel Ángel está hecha con una sola hoja

El David de Miguel Ángel está considerada una de las estatuas más famosas del mundo, por lo que un artista conocido como @Mayuncchigami en Instagram decidió hacer una réplica muy detallada a modo de origami utilizando una sola hoja cuadrada de papel wenzhou (un tipo de material hecho a partir de corteza de morera).

“Para capturar la belleza humana del David de Miguel Ángel y también tratando de encontrar una forma interesante de representarlo, decidí enfatizar las estructuras musculares”. — @Mayuncchigami, artista

Su propia versión

El artista @Mayuncchigami se inspiró en la obra maestra del artista italiano, pero decidió incorporar su propia visión, queriendo aplicar el hiperrealismo, en particular la musculatura de David. “El hiperrealismo no es en absoluto común en el origami y aunque no estoy ni cerca de ese nivel, es un primer intento decente”, explicó el artista en Instagram.