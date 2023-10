Optan por la titularidad colectiva en la recuperación posdesastres

Para educar a las comunidades vulnerables en búsqueda de seguridad de tenencia sobre la titularidad colectiva, la organización sin fines de lucro Habitat for Humanity Puerto Rico publicó un toolkit (herramienta práctica) el pasado jueves.

Habitat PR comisionó una investigación como parte de los esfuerzos del Programa de Recuperación de Puerto Rico, creado con el interés de ayudar a familias afectadas por el huracán María a acceder a viviendas seguras, asequibles y resilientes.

El estudio, realizado por la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico Ana Cristina Gómez Pérez, plantea el fideicomiso de tierras como una posible solución al problema que ha presentado la falta de titularidad en el acceso de fondos de emergencia y la recuperación posdesastres en el archipiélago.

“[El documento] no pretende resolver un problema puntual de vivienda, sino abordar el problema de vivienda desde la educación de la comunidad a los fines de que sea ella misma quien determine el modelo que quiere seguir para atender la tenencia de la tierra”, explicó Gómez Pérez.

“Nos hemos dado cuenta que esas comunidades que están bajo un fideicomiso son comunidades que se recuperan más rápido, particularmente porque son procesos más flexibles que la misma comunidad brinda para probar relación con la tierra a efectos de los organismos gubernamentales para acceso de fondos”, explicó la catedrática, en cuanto a la razón fundamental por la que se enfocaron en el fideicomiso comunitario de tierras.

Algunos ejemplos de titularidad colectiva de la tierra en Puerto Rico son el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras y el Fideicomiso de Casa Pueblo.

“Lo más importante es que la comunidad tenga claro cuáles son los elementos que requiere un fideicomiso porque requiere, de alguna forma, una renuncia a una propiedad individual por un interés más colectivo, y que sepa cuáles son las estrategias que deben seguirse, y que la comunidad esté completamente de acuerdo”, expresó Gómez Pérez.

Para febrero de 2018, FEMA había denegado el 62 por ciento de las 1.1 millones de solicitudes de asistencia relacionadas con el huracán María que realizaron los residentes de Puerto Rico, según el Centro de Periodismo Investigativo.

“Todavía hay cientos de miles de personas que están en situación de precariedad porque no han podido acceder a fondos federales porque no tienen un título, porque no pueden probar ni tan siquiera que tienen una relación con la tierra. Por lo tanto, esos fondos se van a perder si en el término de dos años, para el 2026, esos fondos no se comprometen”, sostuvo la profesora.

La herramienta no busca sustituir el asesoramiento legal, sino que pretende generar una discusión dentro de la misma comunidad para analizar la herramienta de la titularidad colectiva.

“Gran parte del problema que tenemos es que no tenemos cifras fiables de ningún tipo de organismo gubernamental que nos permitan saber qué tan serio es el problema, pero de las que hay, el Departamento de la Vivienda hace unos estimados de que más o menos unas 10,500 familias que solicitaron todavía no han podido acceder a fondos por falta de título”, dijo Gómez Pérez.

Habitat PR compartió este toolkit (herramienta práctica) con líderes comunitarios, las clínicas de asistencia legal de las facultades de derecho locales, y organizaciones que trabajan dentro del ecosistema de vivienda asequible.

El manual está disponible en la página de Habitat PR a través del siguiente enlace: www.habitatpr.org/apoyo-la-tenencia-de-la-tierra

Además, la organización trabajó con un grupo focal de representantes comunitarios en busca de atender el tema de la tenencia.

Grupo focal de representantes comunitarios convocados por Habitat for Humanity of Puerto Rico para discutir el manual para la elaboración de una escritura de fideicomiso comunitario de tierras en Puerto Rico. (Suministrada)

Entre las recomendaciones de los portavoces comunitarios, está reconocer la diversidad de las comunidades en Puerto Rico. “También, ellos habían hablado de estar muy abiertos a poder utilizar este tipo de herramientas, a diferencia de quizás la titularidad individual, porque les ayuda mucho a atajar el problema de desplazamiento”, dijo la directora ejecutiva de la organización, Amanda Silva.

“Esta investigación y toolkit (manual) son parte de la aportación de Habitat PR a Puerto Rico luego del huracán María. Habitat PR propicia un modelo de vivienda asequible para ayudar a personas y familias de bajos ingresos a ser dueñas de sus hogares, facilitando recursos para lograr estabilidad y autosuficiencia”, indicó Silva.

El Programa de Recuperación de Puerto Rico abarca cuatro objetivos: la adquisición y reparación de viviendas seguras y asequibles, la seguridad de la tenencia, la capacitación de trabajadores en la construcción, y la abogacía.

En su misión de ayudar a las familias sin título formal, Habitat PR estableció una alianza estratégica con la Fundación Fondo Acceso a la Justicia (FFAJ).

Esta colaboración tuvo como objetivo principal abordar el desafío que han enfrentado miles de residentes de Puerto Rico al solicitar asistencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) debido a la falta de documentación que acreditara la propiedad de sus hogares. Gracias a esta unión, se logró que 618 familias estuvieran encaminadas con la documentación esencial para obtener la titularidad de sus viviendas.

“El problema de la vivienda en Puerto Rico es severo y no comenzó con el huracán María. Por eso es que el Gobierno necesita aliados para poder alcanzar su meta de proveer vivienda asequible a nuestra población. Nosotros somos un aliado clave y necesario para lograr una reconstrucción efectiva y aumentar la cantidad de familias de escasos recursos que puedan ser dueñas de su hogar y permanecer en sus comunidades”, puntualizó Silva.