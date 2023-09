Johnny Méndez apoya a Jenniffer González para la gobernación

El actual portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, anunció hoy, viernes, que apoya a la comisionada residente, Jenniffer González, en la primaria para la gobernación. Este anuncio luego de que a principios de este mes indicara que se mantendría neutral en una posible primaria entre el gobernador Pedro Pierluisi y González.

Antes de que la comisionada residente anunciara su candidatura el pasado miércoles, 27 de septiembre, Méndez se había negado a responder a quién apoyaría, aunque a principios de agosto había indicado que siempre apoyaba a González, quien es su amiga cercana.

“Hoy quiero hablarles de la decisión que estoy tomando en mi vida política, como siempre, de frente. Como muchos de ustedes saben, he tenido el privilegio de conocer y trabajar con Jenniffer González, nuestra actual comisionada residente y una amiga cercana. Durante su tiempo en el cargo, ha demostrado una dedicación excepcional y ha luchado incansablemente por Puerto Rico en Washington D.C.”, expresó el expresidente de la Cámara de Representantes.

Mientras, comentó que “en el espíritu de la democracia y la diversidad de opiniones, quiero compartir que he decidido apoyar la candidatura de Jenniffer González en las próximas primarias para la gobernación de nuestro hermoso Puerto Rico. No es una decisión que tomé a la ligera, ya que reconozco que el actual gobernador Pedro Pierluisi ha liderado el territorio con esfuerzo y compromiso. Sin embargo, es importante recordar que la política no se trata sólo de individuos, sino de visiones y direcciones para nuestro futuro”.

También, señaló durante sus expresiones en la Cámara de Representantes que opina que Jenniffer González “trae consigo un conjunto único de cualidades y perspectivas que pueden ayudar a guiar a nuestra isla hacia un mañana aún más próspero. Su compromiso con la igualdad y su capacidad para construir puentes son cualidades que necesitamos en estos tiempos desafiantes”.

Méndez enfatizó que su apoyo a Jenniffer González “no significa que ignoremos los logros del actual gobierno, sino que buscamos siempre avanzar y mejorar, y, definitivamente podemos hacerlo mejor. Estoy seguro de que, independientemente del resultado de las primarias, seguiremos trabajando juntos por el bienestar de Puerto Rico y su gente”.

“Agradezco su respaldo, siempre, y les pido que se unan a mí en este proceso de apoyo a mi amiga. Mantengamos un ambiente de respeto, unidad, y sigamos trabajando juntos por un Puerto Rico más fuerte y próspero y con la meta y fin último de nuestro partido que es lograr la Estadidad para Puerto Rico”, añadió Méndez.