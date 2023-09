Servidores Públicos PNP defienden gestión de Pierluisi ante anuncio de Jenniffer González

El presidente de la Organización de Servidores Públicos del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jaime Torres, defendió este jueves, a los empleados de gobierno afiliados a la colectividad estadista ante los ataques de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

“En la Organización de los Servidores Públicos del PNP hemos hecho muchas cosas diferentes como organismo, te hemos invitado (González) pero estabas muy ocupada y no pudiste estar con nosotros. Lamentablemente estabas muy presente fiscalizando a tú Administración por intereses particulares que obviamente ya hemos visto”, indicó Torres en declaraciones escritas.

“Querida amiga, creo que no estamos viendo el mismo Puerto Rico donde el desempleo está en sus niveles más bajos en décadas, donde el crecimiento económico está en un alza constante, donde las subastas salen vacías por no haber mano de obra disponible ya que los contratistas de nuestra Isla están al borde de proyectos”, agregó el presidente de los Servidores Públicos del PNP.

“Hablemos ahora del Partido, se ha trabajado con el tema del estatus como nunca antes. Te invito a ver el trabajo que está haciendo Misión Estadista, la Juventud y las Mujeres. Ellos han estado más activos que nunca antes en nuestra historia. Además, se incluyeron a los veteranos, retirados, bases de fe entre otros organismos auxiliares al directorio del Partido. Tal vez no te hayas enterado pues has estado ausente de ellos”, culminó diciendo.

Pedro Pierluisi acusa a Jenniffer González de “criticar la gestión” del PNP

El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, reaccionó este miércoles al mensaje de la comisionada residente, Jenniffer González, en el que anunció que aspirará a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones del 2024.

González confirmó a través de un mensaje televisivo que retará a Pierluisi en las próximas primarias.

“Mientras la Comisionada se dedica a criticar la gestión de nuestra Administración PNP, yo seguiré llevando a Puerto Rico por el camino del progreso, la estabilidad y la Estadidad que todos nos merecemos”, expresó el gobernador en redes sociales.

La comisionada residente declaró en su mensaje de siete minutos: ”He tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para con el favor de Dios convertirme en la próxima Gobernadora de Puerto Rico[…] Ahora más que nunca que mi familia será más grande aspiro dejarles a ellos y a ti un mejor Puerto Rico del que tenemos me comprometo a que yo lo haré lo vamos a hacer, contigo lo haremos”.

Además, González quien tiene cerca de tres meses de gestación reiteró que su embarazo no es un impedimento para aspirar el escaño. “Hoy me dicen que una mujer embarazada no debe aspirar a gobernar ni a trabajar por su gente, a cada una de esas voces las he enfrentado y con el apoyo de ustedes he triunfado”, aseguró.

Aníbal Vega Borges invita a Pierluisi a retirar su candidatura a la reelección

El ahora coordinador electoral de Jennifer González Colón, Aníbal Vega Borges, le hizo una invitación al gobernador de Puerto Rico; Pedro Pierluisi Urrutia, luego del anuncio que hizo la comisionada residente en Washington durante la tarde del miércoles.

“El PNP todavía tiene una posibilidad de evitar una primaria... que Pedro Pierluisi se siente, medite, analice y decida no postularse para la gobernación”, sostuvo Vega Borges en entrevista con “Primera pregunta” (Telemundo).

Vega Borges fue alcalde de Toa Baja desde el 2005 hasta el 2016.