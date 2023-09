Presidente del Senado tendrá la próxima semana una vista ejecutiva con la secretaria de Educación

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo que la próxima semana tendrá una vista ejecutiva con la secretaria designada del Departamento de Educación, Yanira Raíces Vega, para discutir varios asuntos que entiende quedaron pendientes desde su vista de confirmación.

“La secretaría sometió la información que se le requirió por parte de los senadores en la Comisión de Nombramiento en la Vista Pública creo que ayer. Así que eso formará parte de la evaluación que se está haciendo. Tengo una próxima reunión con ella, probablemente sea una vista ejecutiva. Primero, si las dudas son contestadas, pues se lleva a cabo la evaluación final”, dijo el presidente del Senado a preguntas de la prensa.

“Recuerden que en esa vista, ella misma se estableció unas métricas de trabajo y dijo que para tal fecha ella quería cumplir con esas métricas y yo voy aprovechando de evaluarla con sus mismas métricas. Al día de la vista pública, el proyecto RAE de tutoría no había comenzado, un mes después de comenzar la clase. No se habían bajado las convocatorias para los empleados de comedores escolares. Trajimos el planteamiento de la falta de servicio a los niños de educación especial, específicamente un caso que llegó aquí de una niña sorda que la información que me dieron el lunes es que sí, ya por fin le van a entregar sus audífonos, en octubre. Tres meses después de comenzar la clase, cuando fueron solicitados el año pasado, hace poco ustedes cubrieron en los medios de comunicación las necesidades que tienen los niños de educación especial, específicamente los casos de autismo que al día de hoy, dos meses después de comenzar la clase no han sido atendidos. Ella tiene que contestar cómo va a resolver esos planteamientos”, añadió.

Según el presidente del Senado, Raíces Vega ha tenido tiempo suficiente, desde que entró en funciones el 12 de julio, para atender o encaminar las distintas inquietudes presentadas en la vista de confirmación.

“Ella no está limitada a hacer nada. Ha hecho traslados, ha firmado contrato, múltiples contratos, ella fue nombrada en receso y está ejerciendo con todas sus facultades. Nos toca a nosotros evaluar si su desempeño funciona o no”, sostuvo.

En el caso de la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, falta que explique por qué razón pagan alquiler de varias oficinas (que incluye el edificio central en la Avenida Barbosa), a pesar de estar cerrados varios años. Además, les interesa saber unos asuntos relacionados con el pago a los servicio de amas de llave y hogares para personas de la tercera edad.