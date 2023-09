Presidente del Senado asegura que ahora el pueblo conocerá las “verdades” de Pierluisi y Jenniffer González

Luego de que la comisionada residente Jenniffer González anunciara su intención de retar al incumbente gobernador electo, Pedro Pierluisi para la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, el presidente del Senado José Luis Dalmau, reaccionó y lo interpretó como un reconocimiento tácito de que el gobierno actual, del cual González y Pierluisi son parte, está en un camino equivocado.

En sus propias palabras, Dalmau afirmó que “lo más importante de lo que ella dijo ayer fue aceptar que su gobierno, del que ella forma parte, del que ella ha hecho equipo, va por mal camino.”

El líder del Senado señaló que tanto Pedro Pierluisi como Jenniffer González, están revelando verdades incómodas sobre el desempeño del gobierno. Hizo hincapié en que ambos son responsables de decisiones y acciones pasadas que han afectado negativamente a Puerto Rico, incluyendo la privatización de servicios públicos, los aumentos en las tarifas de energía eléctrica y la falta de respuesta efectiva a desastres naturales y crisis de salud pública.

“Hoy el pueblo de Puerto Rico va a empezar a conocer quién es Pedro Pierluisi y hoy el pueblo de Puerto Rico va a empezar a conocer quién Jenniffer González. Porque ambos están diciéndose las verdades”, dijo.

“Y en el caso de ella ha sido parte de los gobiernos que han fracasado Puerto Rico y ha sido parte del Gobierno de Fortuño. Han sido parte de la Ley 7, ha sido parte del Gobierno de Ricky Rosselló, ha sido parte de la privatización de energía eléctrica, ha sido parte del Gobierno de Wanda Vázquez y ahora ha sido parte el Gobierno de Pedro Pierluisi”, comentó Dalmau sobre la Comisionada Residente.

Dalmau destacó que el crimen continúa siendo un problema en la isla, y lamentó que aún persisten problemas sin resolver, como la falta de viviendas adecuadas para quienes fueron afectados por desastres naturales y la pandemia. Afirmó que el pueblo de Puerto Rico ahora tiene la oportunidad de conocer la verdad sobre el equipo político que ha gobernado la isla y que, en su opinión, ha fallado en abordar adecuadamente estos desafíos.

Cuando se le preguntó sobre sus propias intenciones de postularse para la gobernación, Dalmau respondió que consideraría esa posibilidad en el futuro, una vez que haya cumplido sus objetivos actuales y esté listo para informar al pueblo de Puerto Rico sobre su disponibilidad para una candidatura.

“Mi prioridad hoy es presidir el Senado, mi prioridad es tener este equipo haciendo lo mejor por el pueblo de Puerto Rico. En su momento cuando se abran las candidaturas se anunciarán”, reiteró.

El PPD comenzará a radicar candidaturas a partir del 16 de octubre, y las primarias para la radicación de candidaturas están programadas para comenzar el primero de diciembre. Dalmau enfatizó que aún hay tiempo para tomar una decisión y que informará al público en el momento adecuado.

“Yo estoy aquí en el Senado que me he enfrentado en primaria, me he enfrentado a elecciones y me siento honrado con que los votantes me hayan dado su voto. Para la decisión que yo tomé, yo estoy seguro de que cuento con el respaldo de mi pueblo, que siempre ha tenido confianza en mí sobre la candidatura que yo decida aspirar”, concluyó.