‘Saw X’ viaja a México

Como cualquier gran historia de terror, la franquicia ‘Saw’ es indestructible; justo cuando crees que el villano está muerto, vuelve a por más. La saga abarca casi 20 años, y ahora llega la décima entrega de la serie ‘Saw X’.

En la CinemaCon descubrimos que la historia de la película tiene lugar en la línea temporal de “Saw”, lo que supone el último viaje del público al retorcido mundo de Jigsaw. Aunque las películas de terror no se limitan a la temporada de Halloween, estrenar una en estas fechas tiene algo de especial. Si Michael Myers y Freddy Krueger fueron los héroes de Halloween del pasado, “Jigsaw” se lleva ese honor este año gracias a “Saw X”.

Los aficionados pronto acudirán en masa a los cines para presenciar la esperada secuela de una de las películas más terroríficas de todos los tiempos, “El exorcista”. Tras la cancelación del estreno de “Dune: Parte 2′, ‘Saw X’ dispone de un plazo relativamente corto para rentabilizar su éxito de taquilla. Kevin Greutert, un cineasta no ajeno a ‘Saw’, ya que dirigió la entrega de 2009 ‘Saw VI’ y un año después ‘Saw 3D’, tiene ahora la oportunidad de concluir una de las franquicias de terror más icónicas.

Aunque esas fueron sus dos primeras aventuras como director de largometrajes, después siguió con otros tres thrillers de terror, ‘Jessabelle’, ‘Visions’ y ‘Jackals’. Ahora, Greutert tiene la oportunidad de poner fin a una de las franquicias de terror más icónicas.

“Una de las lecciones de las dos últimas películas de ‘Saw’ fue que realmente necesitábamos a Tobin Bell en la película. Necesitábamos que John Kramer fuera una parte importante de la historia. Así que, en ‘Saw 9′, no lo incluyeron, y pensaron que eso estaría bien, pero en mi opinión, no lo estaba. Por otra parte, como John Kramer muere al final de “Saw 3″, todas las secuelas que no incluyeron a su personaje tuvieron que recurrir a complejas tramas con flashbacks para incorporar su presencia en la película. Así que, para esta, decidimos volver a Saw 1. Estamos haciendo una historia que tiene lugar justo después. Podemos centrarnos por completo en John Kramer y Amanda y dar a los fans exactamente lo que quieren”, explicó Greutert a Metro.

“Sabes que va a ser aterrador, pero al final saldrás y estarás bien. Es un sentimiento humano básico”. — Kevin Greutert, director de cine estadounidense

John Kramer siempre ha sido diferente de la mayoría de los villanos sadomasoquistas. Mientras que la mayoría de los grandes monstruos del género -Freddy Krueger, Michael Myers, Jason Voorhees- reciben habitualmente el protagonismo en sus películas, ‘Jigsaw’ siempre ha desempeñado un papel entre bastidores. Teniendo esto en cuenta, el director de la próxima “Saw X” bromea con que la película será diferente a cualquier otra de la franquicia, principalmente porque pone a la estrella Tobin Bell en primer plano:

“Kramer está en el centro de la historia. Es genial. Recuerdo perfectamente que recibí la llamada y no sabía qué esperar del guión. Después de leerlo, pensé que era una gran oportunidad la que se me presentaba”.

Es cierto que revelar “spoilers” sobre el argumento de una película de terror puede desvelar momentos clave y arruinar el clímax o un giro inesperado. Pero podemos revelar que la historia se aventura en México: la primera pista antes del lanzamiento del tráiler estaba en el cartel de la película, ya que la campaña publicitaria presentaba una imagen que combinaba elementos del calendario azteca. En el centro del calendario azteca está la imagen del rostro de Jigsaw. Para evitar estas “eventualidades”, los directores dan pistas pero se guardan los detalles más jugosos. En CinemaCon 2023, se mencionó que la película tiene lugar entre las dos primeras películas de ‘Saw’ y Tobin Bell retomará su papel de John Kramer, alias Jigsaw.

“Es emocionante reencontrarse con Tobin. Su interpretación de John Kramer es parte de la magia que convirtió esta franquicia en un fenómeno, y su personaje desempeña un papel activo en esta película”.

Otro personaje que regresa a la última entrega es Amanda Young, interpretada por Shawnee Smith, que dio vida a la primera aprendiz de Jigsaw. La película también cuenta con Michael Beach, Synnøve Macody Lund y Steven Brand. Las dos primeras fueron producidas por la leyenda del terror Jason Blum, y las películas estuvieron protagonizadas por destacados actores como Sarah Snook, Isla Fisher, Anson Mount y Jim Parsons.

Greutert no sólo es conocido por su faceta de director, sino también por ser un consumado montador de la industria. Su filmografía de edición incluye las cinco primeras películas de ‘Saw’, junto con ‘Jigsaw’ en 2017. Aunque es un director relativamente nuevo detrás de la cámara, cuando se trata de la franquicia ‘Saw’, es un veterano.

“Creo que cuando los cineastas son genuinos en su enfoque y apuntan en esa dirección, el público realmente lo aprecia. En eso estamos con esta película. Estoy realmente satisfecho con el resultado, y puedo decir que un reto importante es hacer que la situación de rodaje sea lo más segura y cómoda posible para los actores, aunque no sea muy segura.”

Jigsaw ha vuelto y es más mortífero que nunca; la película será sin duda una delicia para los aficionados al gore. En lugar de limitarse a torturar a la gente para enseñarles lecciones de vida, John Kramer busca venganza. Moribundo pero aún vivo, hace gestiones para encontrar a los responsables y les obliga a participar en sus juegos especiales.

“Esta ha sido llevada a un nivel algo más realista. No llega a la sencillez del nivel de Saw I, pero se acerca. Cuanto más pueda el público tener la sensación de que un ingeniero inteligente, como lo es él, podría averiguar qué hacer con estas piezas y hacer que funcionen, mejor”, declaró el cineasta.

A menudo haciendo de titiritero de sus víctimas detrás de las cámaras, ‘Saw X’ trae a John al primer plano para un juego que es mucho más personal.

“Es un viaje emocional el que haces con John Kramer, menos una experiencia de matadero desde el punto de vista de las víctimas. Por supuesto, habrá gente que no pueda soportarlo, pero creo que tiene muchas posibilidades de atraer a un público más amplio, más allá de los entusiastas del gore. En un nivel básico, hay una catarsis cuando entras en una película tan horrible y ves lo que le pasa a la gente. Y, sobre todo, Saw te hace sentir identificado porque obliga al público a preguntarse: ‘¿Podría hacerlo yo? ¿Sobreviviría a esta situación?’. Pero al final, cuando sales del cine, piensas: ‘He sobrevivido; no he tenido que pasar por todo eso’. Te hace sentir bien, como una montaña rusa. Sabes que va a ser terrorífico, pero al final sales y estás bien. Es un sentimiento humano básico”.

29

de septiembre es la fecha en la que se estrenará ‘Saw X’.

118

minutos dura la película.

¿De qué trata ‘Saw X’?

Varias semanas después de los acontecimientos de la película “Saw” (2004), John Kramer emprende un viaje a México al enterarse de un posible remedio “milagroso” para su cáncer terminal. Sin embargo, no tarda en descubrir la verdad: toda la aventura es una elaborada estafa destinada a explotar a personas susceptibles. Descubriendo un nuevo propósito, el famoso asesino en serie y su protegido optan por secuestrar a los engañosos conspiradores, sometiéndolos a una escalofriante serie de nuevas trampas.