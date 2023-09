Pedro Pierluisi asegura estar preparado para cualquier reto

Horas antes de que la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, anunciara su aspiración para el 2024 —que apunta a la gobernación— el incumbente y presidente de la misma colectividad, Pedro Pierluisi, dijo estar preparado para “cualquier reto”.

En una actividad oficial en Quebradillas, Pierluisi respondió preguntas de la prensa que se trasladó hasta el municipio del Noroeste.

“Estoy seguro que voy a prevalecer, no porque yo lo piense o lo quiera, sino por todo el trabajo que ha hecho la administración del PNP bajo mi liderato en estos dos años y nueve meses. El progreso es indiscutible, el progreso que hemos tenido, crecimiento todos los años, el desempleo más bajo en nuestra historia”, dijo el Gobernador, según reporta Noticentro.

Pierluisi anticipó que sintonizaría el mensaje de quien fue su compañera de papeleta en las pasadas elecciones. Dijo incluso que en la política cualquier cosa podría ocurrir, como dejando la puerta abierta a que el anuncio de González no sea para retarlo en primarias.

Según Pierluisi, la mayoría del liderato del PNP lo favorece frente a González. Insistió en que utilizará “todos los recursos que tenga que utilizar para prevalecer en estas próximas elecciones”.

Pierluisi Urrutia sostuvo que apoyará a los electos y a los candidatos del Partido Nuevo Progresista que apoyen a González Colon en la primaria, siempre y cuando no entren en ataques personales.

“Por regla general, yo siempre he apoyado a los incumbentes del partido, a los funcionarios electos del partido, salvo muy raras excepciones. Habrá que ver si pasa lo que tú dices. Sé que, por ejemplo, hay veces que uno no tiene alternativa. Por ejemplo, si alguien empieza a insultarme a mí o atacarme de una manera fuera de lugar, pues obviamente yo soy el ser humano, me tengo que defender y no puedo estar apoyando a alguien de forma hipócrita”, expresó.

“Yo soy un ser humano y los seres humanos también protegemos nuestro buen nombre, el de mi familia. Si alguien por ejemplo, no voy a dar nombre y apellido, pero en el pasado yo sí le he hecho campaña en contra a un incumbente, pero ha sido por razones muy particulares, porque obviamente tengo que defenderme. No puedo tampoco reírle la gracia a alguien. Alguien puede preparar una campaña limpia si se diera. Bueno, de parte mía siempre ha sido el caso, de parte mía. Ese es mi estilo. Incluyendo en campaña contra otro candidato de otro partido. Aquí tenemos cinco, cinco partidos en Puerto Rico, así que ya sabemos que mínimo tendré cuatro candidatos en contra, que ese proceso de elección ya estoy acostumbrado, porque eso fue lo que pasó la otra vez. Era cuatro contra uno. En esta ocasión, pues sí, se materializa una primaria y yo también he pasado por primarias en el partido. Yo tuve una primaria en el 2008 y tuve otra primaria en el 2016. O sea que estas cosas ya yo las he tenido y tengo y esa experiencia me ayuda, por cierto”, sostuvo

El primer ejecutivo hizo alusión a estabilidad como en los años 90 en referencia a tener una misma administración por más de un cuatrienio. Dijo que está enfocado en “seguir llevando a cabo la reconstrucción de Puerto Rico. Darle la estabilidad y la credibilidad al pueblo de Puerto Rico que conlleva dos términos en la gobernación. Eso no lo hemos tenido desde los años 90 y hace falta esa estabilidad y continuidad”.

El anuncio de la candidatura oficial a la reelección de Pierluisi está pautado para este domingo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.