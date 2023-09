Jenniffer González realizará anuncio sobre su futuro político mañana

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, realizará un anuncio sobre su futuro político mañana tras meses de rumores sobre una posible candidatura a la gobernación.

Según supo Metro Puerto Rico, el anuncio se estarían dando a eso de las 5:22 de la tarde y en tres los canales principales de televisión.

“#FaltaPoco”, fue el mensaje que publicó González en sus redes sociales haciendo alusión al posible mensaje que estará llevando a cabo mañana en la tarde.

En el día de ayer, Metro Puerto Rico adelantó que la comisionada residente ya tiene fecha para la radicación de su candidatura a la gobernación.

“Evaluando todos los escenarios, luego de estar continuamente escuchando a la gente en cada esquina de Puerto Rico; hemos tomado una decisión en familia, pensando también en el bienestar de ellos y estoy lista para compartirla con todos. Tengo fecha y esta misma semana les anunciaré el día escogido”, dijo González a Metro Puerto Rico en declaraciones escritas ante la pregunta de cuándo anunciaría su determinación sobre las elecciones del 2024. La funcionaria insiste en que su evaluación es sobre múltiples escenarios, sin embargo, ha dicho públicamente que estaría en la papeleta.

Pierluisi asegura comité de campaña de Jenniffer González no hace diferencia

Para el gobernador Pedro Pierluisi la inscripción de un comité de campaña en oficina del Contralor Electoral por parte de la comisionada residente Jenniffer González Colón, no hace diferencia alguna a su intención de buscar la reelección.

“Eso no hace diferencia alguna en cuanto a mi propia aspiración. O sea yo ya lo he dicho anteriormente. Ya yo estaré formalizando mi aspiración este domingo y voy camino a la reelección, no importa quién se interponga en ese camino. El domingo nos vemos”, dijo Pierluisi Urrutia en conferencia de prensa.

“Lo que yo voy a estar haciendo es radicando formalmente mi candidatura. Sometiendo ante funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, toda la documentación requerida para la radicación y voy a estar acompañado por un gran número de funcionarios electos del partido, lo cual no debe sorprender a nadie, porque yo estoy apoyando la reelección de todos los incumbentes del PNP. También espero que hayan candidatos a posiciones electivas porque quiero más. Yo quiero retomar más legisladores y legisladoras para retomar el control de Cámara y Senado y quiero también más alcaldías en manos del PNP, porque pues es la mejor combinación administrativa, cuando tenemos un alcalde, trabajando hombro con hombro, con un gobernador, y eso es lo que yo quiero ver por todo Puerto Rico”, añadió.

El domingo a las 10 de la mañana, en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, Pierluisi Urrutia oficializará su aspiración a un nuevo término.

Sobre la desafiliación del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, Pierluisi Urrutia opinó que no habrá repercusiones en la colectividad.