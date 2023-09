Escazas las posibilidades de que Yanira Raíces se convierta en la Secretaria de Educación en propiedad

Durante una sesión legislativa en el Senado de Puerto Rico, se reveló que muchos casos de niños con necesidades especiales no han sido atendidos por el Departamento de Educación, incluyendo el caso de una niña sorda de 9 años que ha estado esperando auriculares durante un año para tomar sus clases.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresó su preocupación por la situación, destacando que las dos nominadas, Yanira Raíces y Ciení Rodríguez en el Departamento de la Familia, ejercen sus funciones en receso, pero aún se requiere información adicional para tomar una decisión. Además, señaló que el Departamento de Educación tiene un rezago significativo en la prestación de servicios lo que pone de manifiesto la falta de sensibilidad y atención del departamento hacia los estudiantes más vulnerables.

“Eso es un solo caso de cientos de casos que no atiende el departamento de educación […] Y después hablan de que tenemos 1% de rezago, el que está rezagado el Departamento de Educación, en dar los servicios que tiene que dar. Así que para los que usan estribillos políticos con fondos públicos de decir que las cosas pasen, aquí no está pasando nada y el pueblo lo está sintiendo”, dijo en presidente del Senado en Sesión legislativa.

El pasado 16 de septiembre el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Hiram Torres Montalvo, solicitó a la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico una “pronta confirmación” para la titular designada del Departamento de Educación.

Torres Montalvo aseguró que Raíces, en vista pública, “demostró la capacidad y experiencia para liderar dicha agencia” por lo que “amerita ser confirmada a la mayor brevedad posible”.

Ante eso Dalmau añadió: “Y después nos piden urgencia para evaluar el desempeño de una secretaria cuando no tenían la sensibilidad de atender los reclamos que no solamente hicimos en la vista pública están hoy en el periódico. Padres y madres, suplicando por ayuda en educación especial. A estudiantes con condiciones como lo son, la niña que le traje y como el autismo”

En cuanto a si se verá una segunda vista, el presidente del Senado dijo que, “Raíces quedó con los senadores en enviar información que los senadores le fueron preguntando en las vistas, nosotros queremos recibir esa información, si hubiese alguna duda con la información relacionada, tendríamos una segunda vista, si no hay ninguna duda, pues entregaríamos el informe y yo haría un caucus, pues contaría los votos.

Por su parte, el senador y portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau, quien anteriormente había dicho que Raíces no contaba con los votos por lo que había discutido en conversaciones informales con los compañeros del Senado, explicó que aún no tienen en calendario atender el nombramiento de Raíces ya que aún no recibe un informe.

Mientras tanto, la Senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) expresó su insatisfacción con las respuestas de Raíces durante la audiencia, especialmente en lo que respecta a la educación especial. También se cuestionó la relación de Raíces con la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, cuya gestión fue criticada por el cierre de escuelas.

“Yo salí muy insatisfecha con las preguntas que le hice sobre educación especial. Un tema que solamente mereció página y media de su ponencia de 64 páginas, quedan las interrogantes sobre el informe de la oficina de la contralora, mientras ella dirigía la ORE de Bayamón. Me parece que no es la persona que el país necesita dirigiendo el sistema de Educación”, dijo Santiago a Metro Puerto Rico.

Este medio supo que la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) votará en contra de la nominación de Raíces. Por otro lado, la Senadora del Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve dijo que le pidió a Raíces una segunda reunión para conversar unos temas de interés, antes de tomar una decisión final.

De igual forma el senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot expresó que había una “sólida oposición” al nombramiento de Raíces.

Sin embargo, el Partido Nuevo Progresista el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz y el senador Gregorio Matías mostraron apoyo a Raíces, y destacaron su labor y subrayaron la importancia de tener un secretario en propiedad para dar continuidad a los trabajos del Departamento de Educación.

“Usted tiene mi voto y el voto de los 10 miembros del Partido Nuevo Progresista”, aseguró Rivera Schatz durante la Vista de confirmación.