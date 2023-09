Rodríguez Veve le da la bienvenida al alcalde de San Sebastián al Proyecto Dignidad

La senadora Joanne Rodríguez Veve le dio la bienvenida este lunes, al alcalde del pueblo de San Sebastián, Javier Jiménez, al Proyecto Dignidad luego de anunciar su intención de afiliarse a ese partido.

“El alcalde ha dicho que contempla la posibilidad de afiliarse a nuestro partido. Yo lo veo como una alternativa... se darán los diálogos, las conversaciones y le corresponderá a él evaluar cuál serán los próximos pasos correctos. Sería un buen candidato a la gobernación. Yo estoy clara“, dijo la legisladora en entrevista con NotiUno.

“Estamos hablando de un funcionario que ha estado por 20 años dirigiendo un municipio de forma exitosa, es un excelente administrador de la cosa pública y podríamos pensar a través de la experiencia que tiene como alcalde que de la misma manera podría llevar al país al éxito”, añadió.

Asimismo, Rodríguez Veve aseveró que la decisión de Jiménez es una “consecuente y coherente con lo que dice creer”.

“Me parece que lo que ha hecho el alcalde es una decisión consecuente y coherente con lo que dice creer. Así que no hay duda que su decisión representa esa coherencia entre el decir y el hacer. Definitivamente, lo que ha comunicado Javier Jiménez al país es que el PNP dejó de representar los ideales y los principios que él cree. Proyecto Dignidad es un partido que defiende unos principios fundamentales como lo es la protección de la vida humana desde el viente materno y las libertades protegidas por nuestra constitución”.

Aunque el alcalde no soltó prenda sobre su futuro político, el ejecutivo municipal aseguró en entrevista con la mencionada emisora que no buscará la reelección y que está considerando unirse al Proyecto Dignidad. “Ya tomé la decisión de nos aspirar a la alcaldía de San Sebastián. Nada está descartado… [sobre aspiración a la gobernación] Si me afilio a un partido, sería al Proyecto Dignidad”, sostuvo.

Alcalde de San Sebastián se desafilia del PNP y no buscará la reelección

El alcalde del pueblo de San Sebastián, Javier Jiménez, anunció este lunes, su desafiliación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Este lamentó a través de declaraciones escritas que “el Partido Nuevo Progresista se haya alejado tanto de sus raíces e ideales y de los propósitos de su creación”.

“El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el respeto a la dignidad, los derechos de los padres sobre sus hijos, la protección de la mujer y de nuestros niños, y los derechos de los adultos mayores, son valores y principios fundamentales que debemos atesorar y salvaguardar como seres humanos y como sociedad. En los sistemas democráticos que se arrebatan estas libertades y derechos, el ciudadano está destinado a vivir bajo un régimen de opresión con características de dictaduras. Esos derechos, libertades y luchas por la dignidad del puertorriqueño fueron los que dieron base al nacimiento del Partido Nuevo Progresista para el año 1967″, sostuvo Jiménez en expresiones publicadas por la página de Facebook Luis José Moura - En Contacto.

“Es muy lamentable que el Partido Nuevo Progresista se haya alejado tanto de sus raíces e ideales y de los propósitos de su creación. Hoy día se parece a la filosofía de gobierno y falta de respeto a sus ciudadanos como las que tienen los gobiernos del Partido Popular. Han abrazado la filosofía de fomentar un gobierno grande, burocráticos, sobreregulado, caro y desorganizado, así como la violación de los derechos civiles y democráticos de sus ciudadanos. Han fomentado la cultura del inversionismo político cuyos resultados, entre otros, es que los gobernantes de turno sean los más que recaudan fondos para sus campañas políticas. Han despreciado el derecho a la vida. Han abrazado políticas inmisericordes y de desprotección a las niñas, a los derechos de la mujer y los derechos de las familias. Miran para el lado para no ver las cargas burocráticas y muchas veces ridículas que han paralizado los procesos de recuperación luego del huracán María, encareciendo el costo administrativo y de ejecución de los mismos. Esto me hace pensar que la recuperación de Puerto Rico es un negocio de unos pocos y que entre más tiempo pasa más facturan, mientras nuestras comunidades son las que pagan el alto precio de esta ineficiencia y negocio del desastre”, dijo.

Jiménez fue presidente de la Legislatura Municipal de San Sebastián desde 1993 al 1995. Mientras, el 2 de noviembre de 2004, fue electo como alcalde del mencionado municipio. Este lleva cinco términos a la cabeza del municipio de San Sebastián.