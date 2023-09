Presidente del Senado anuncia eliminación de enmienda para salvaguardar funciones de laboratorios en Puerto Rico

En un turno inicial como parte de la Sesión Ordinaria, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, adelantó sobre el Proyecto del Senado 258 para enmendar la “Ley de Farmacias de Puerto Rico”, que se eliminará de la medida una enmienda relacionada a pruebas de cernimiento para no menoscabar las funciones que llevan a cabo los laboratorios en Puerto Rico.

“Hay un Proyecto del Senado presentado por el compañero Carmelo Ríos, el cual hemos discutido en varias ocasiones en reuniones ejecutivas, donde hay una enmienda a la ley que le permitiría a los farmacéuticos, en su interpretación, a interactuar con la manera en que se interpretan los resultados de laboratorio. Aunque en el proyecto habla de pruebas de cernimiento, en ningún momento, yo creo que ningún compañero aquí, ninguna compañera, tiene la intención de menoscabar las funciones que hacen los laboratorios y los técnicos de laboratorio en Puerto Rico. Esa enmienda va a ser eliminada del proyecto 258″, aseguró el líder senatorial.

El Proyecto del Senado 258, presentado por el senador novoprogresista Carmelo Ríos Santiago, tiene como objetivo facilitar la transmisión de recetas a las farmacias, permitir la participación de farmacéuticos en la interpretación clínica de la farmacoterapia en ciertas circunstancias, fomentar la comunicación entre farmacias que opten por compartir bases de datos y abordar otros asuntos relacionados.

Dalmau Santiago informó que actualmente el Proyecto se encuentra en el Comité de Conferencia para discutir las enmiendas finales. Destacó que se garantizará que se cumpla la palabra dada a los laboratorios y técnicos médicos, y que no se menoscaben sus funciones esenciales.

“La medida no puede bajar hoy porque no tienen los acuerdos del comité de conferencia para que estén tranquilos los compañeros en las gradas. Cuando se radique el comité de conferencia, ustedes podrán ver que la palabra empeñada con los laboratorios va a ser cumplida y no vamos a menoscabar las funciones que ustedes hacen día a día como laboratorios y como tecnólogos médicos”, manifestó el presidente del Alto Cuerpo.

Igualmente, de la autoría de Dalmau se le dio paso al Proyecto del Senado 1286 que propone enmendar artículos de la Ley 184-2012, conocida como Ley para Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en los Procesos de Ejecuciones de Hipotecas de una Vivienda Principal, a los fines de promover una mejor y mayor recopilación y publicación de información estadística sobre casos referidos a mediación compulsoria.

De otro lado, el Alto Cuerpo aprobó el nombramiento de la licenciada Carolyn Arcelay Gonzalez para un nuevo término como Fiscal Auxiliar II.

Sobre otras medidas aprobadas, el Senado dio paso al Proyecto del Senado 447 presentado por petición a través del senador del Partido Popular Democrático, Ramón Ruíz Nieves, para enmendar la “Ley para crear el Colegio de Peritos Electricistas”. La medida establece en su exposición de motivos “agilizar los procesos y acercar los servicios de forma directa a nuestros ciudadanos se amplia las facultades a los Peritos Electricistas sobre las labores que realizan. Todo esto, en consideración al interés apremiante de garantizar los parámetrcs de seguridad, calidad, eficiencia y profesionalidad, conforme al marco legal vigente, para con estos servicios técnicos brindados por los Peritos Electricistas que contratan con la ciudadanía”.

“La medida tiene como propósito que los peritos electricistas sí tienen que estar registrados ante la Junta de Peritos Electricistas de Puerto Rico, tienen que estar al día en su educación continua, en las certificaciones y talleres, y el proyecto lo que envuelve precisamente es que esa interconexión, que el electricista está certificado, pueda llevar el trabajo de la reparación en el hogar, sin entrar al sistema de la calle, pueda nuevamente recertificar y ponchar, para que el trabajo se pueda llevar a cabo en el hogar”, expresó Ruíz Nieves.

También, fue aprobado el Proyecto del Senado 1209 presentado por petición a través de la vicepresidenta del cuerpo, Marially González Huertas, para enmendar la “Ley de Igualdad de Oportunidades y Acceso a la Educación Superior”, a los fines de disponer que a la comunidad no vidente se les brinde la oportunidad de tomar el examen del College Board utilizando el sistema de lectura y escritura Braille, letra agrandada, lectores y anotadores o cualquier otra asistencia tecnológica que le ofrezca igualdad de oportunidad para tomar el examen de manera adaptada.

Igualmente, fue avalado el Proyecto del Senado 1167 del portavoz de la mayoría Javier Aponte Dalmau, para enmendar la “Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario” a los fines de ampliar las protecciones dispuestas a favor de los deudores hipotecarios durante el proceso de mitigación de pérdidas (loss mitigation). Además, para imponer a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado, a través de la División de Educación Financiera, la responsabilidad de establecer una campaña de orientación sobre los derechos que la ley esta Ley garantiza al deudor hipotecario durante el proceso de mitigación de pérdidas.