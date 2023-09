José Luis Dalmau denuncia discriminación política en proyectos de infraestructura

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, denunció un presunto sesgo político en la ejecución de proyectos de infraestructura. Señaló que ciertos municipios han recibido prioridad en el mantenimiento de carreteras basándose en afiliaciones políticas, lo que plantea preocupaciones sobre la equidad en la distribución de recursos y servicios públicos.

Dalmau hizo hincapié en un incidente reciente en el que la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, solicitó el mantenimiento de una carretera y solo se embreó una parte del municipio perteneciente al Partido Nuevo Progresista (PNP), dejando sin atención al municipio de Loíza, cuya alcaldesa es popular. Este acto suscitó interrogantes sobre la equidad en la toma de decisiones y la posibilidad de beneficiar políticamente a ciertos municipios en detrimento de otros.

El presidente del Senado también señaló una tendencia histórica en la que, durante el cuatrienio pasado, la carretera que conecta Caguas con Humacao solo fue embreada en el municipio de Gurabo, mientras que Juncos y Humacao quedaron sin mantenimiento. Esta aparente discriminación política en la distribución de recursos ha generado preocupación entre los residentes de estos sectores, que representan una diversidad de partidos políticos.

“Y ha sido una tradición la carretera que transcurre de Caguas a Humacao se embreó el cuatrienio pasado solamente en el municipio de Gurabo y de Las Piedras dejaron a Juncos y Humacao sin embrear la misma carretera, discriminando políticamente con los que viven en esos sectores, que son personas de todos los partidos políticos”, expuso del presidente del senado en un turno durante sesión ordinaria.

De igual forma, también señaló que un informe del Colegio de Ingenieros reveló que el 70% de los puentes en Puerto Rico presentan un estado de deterioro. Además, dijo que la cifra genera temores sobre la seguridad de la infraestructura durante la temporada de huracanes, ya que la falta de rotulación e información adecuada que podría poner en riesgo la vida de quienes los transitan y afectar la conectividad entre comunidades y pueblos.

Según Dalmau, a pesar de que los fondos están asignados y existe una ley de emergencia que permite acelerar los permisos, no se ha observado un progreso significativo en la iniciación de trabajos para identificar cuáles son los puentes prioritarios en Puerto Rico. El presidente del Senado cuestionó la falta de sensibilidad por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas en la gestión de este asunto.

“Entonces no sabemos en temporada de huracanes qué puente se pueden transitar y qué no, porque no hay la rotulación, no hay la información para prevenir que un camión pase y el puente esté deteriorado y no solamente tenga un accidente, sino que evite el paso de una comunidad a otra o de un pueblo a otro”, reiteró.

En otros temas, Dalmau señaló que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, había expresado preocupación por la falta de fondos necesarios para la nómina y la publicidad relacionada con las elecciones.

“Gracias a Dios que la nombra el propio Gobernador. Y no tienen los fondos para operar la comisión estatal de acción en año electoral. En un en año donde se hace valer con más profundidad lo que es la democracia”, argumentó.