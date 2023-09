Puertorriqueñas son galardonadas con el prestigioso premio Emmy Silver Circle

El Capítulo de Suncoast de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión reconoció a la meteoróloga de Las Noticias Deborah Martorell, la meteoróloga de NotiCentro Ada Monzón, y la periodista de WIPR-PR Mayra Acevedo con el prestigioso Emmy Silver Circle Award.

“Una noche muy especial y de muchas emociones”, escribió Martorell en sus redes sociales, tras el reconocimiento que también fue otorgado a Acevedo y Monzón por la junta de directores de la academia.

“Gracias a ustedes, nuestro público por ser siempre la fuente de inspiración, la razón y el motor para seguir adelante aún en tiempos difíciles. Es un privilegio tener el honor de servirles a través de la magia de la televisión”, dijo la comunicadora de TeleOnce.

Asimismo, la jefa de meteorología de NotiCentro, Ada Monzón, agradeció por el premio, y felicitó a sus compañeras por la distinción.

“Disfrutamos de una noche inolvidable junto a nuestras respectivas familias y seres queridos. ¡Gracias, Puerto Rico!”, expresó Monzón.

Por su parte, la comunicadora de WIPR-TV mencionó que “pocos saben que comencé mi carrera en la televisión como reportera del tiempo en el Canal 13, en inglés. Así que no hay casualidad, la vida es un círculo y así se cierra un capítulo con este Silver Circle Award [...]. El premio es colegiado, no mío, sino de todos mis compañeros camarógrafos, editores, productores, directores de noticias, presidentes de canal y mentores que me han ayudado durante todo el camino y sin cuyo trabajo no podría hacer el mío”.