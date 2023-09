LUMA vuelve a pedir aumento en la factura de luz

La empresa privada encargada del sistema de transmisión y distribución del sistema eléctrico en la isla, LUMA Energy, solicitó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) un aumento de cuatro centavos por kilovatio hora en la factura de los clientes adjudicando la determinación a los altos costos en el combustible a nivel mundial.

A través de declaraciones escritas, la empresa señaló que según información que le brindó Genera PR, encargada de la generación de energía, el costo del combustible utilizado por las plantas de generación en los meses de julio y agosto fue de un 20% más alto de lo esperado “debido al impacto del aumento global de los precios del combustible y a la demanda de energía mayor de los previsto para este trimestre”. Además, señalaron que el precio internacional del petróleo aumentó más de un 28% durante los meses del verano, alcanzando los $90 por barril en comparación los $70 por barril al 1ro de julio.

“Los precios mundiales del combustible son un factor que está fuera de nuestro control y son un problema serio que está afectando a los clientes de servicios públicos en Puerto Rico y en los Estados Unidos. LUMA no tiene control de estos precios de combustible. Estos son establecidos a nivel mundial. Es importante recordar que LUMA no genera electricidad ni determina el impacto que los costos del combustible tienen en las tarifas de los clientes. Aunque LUMA no es responsable por el alza en los costos del combustible de generación, nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes. Estaremos compartiendo información sobre varios programas de asistencia económica, y estamos trabajando con nuestros colaboradores del gobierno y en el sector de generación en todo Puerto Rico para desarrollar soluciones energéticas que reduzcan la necesidad de utilizar combustibles fósiles caros en el futuro”, expresó Juan Saca, principal oficial ejecutivo de LUMA.

El pasado mes de agosto, la empresa realizó una solicitud similar al NEPR, sin embargo el ente encargado de aprobar el aumento no la atendió.

“El Negociado de Energía TOMA CONOCIMIENTO de la Moción de 14 de agosto. En cuanto a la desviación de los estimados por compra de combustible y compra de energía, NADA QUE PROVEER en estos momentos”, concluyó el ente regulador en una resolución emitida en el mes de agosto.