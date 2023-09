Crucial la prueba circunstancial en los hit and run

“Peatón víctima de hit and run en Villalba”. “Encaminan investigación de hit and run que cobró la vida de joven de 21 años en Vega Baja pese a falta de colaboración del sospechoso”. “Arrollan a menor de 14 años en Canóvanas”. “Peatón muere atropellado en Toa Baja por conductor que abandonó la escena”. “Policía busca allanar residencia de sospechosa de hit and run en Dorado”.

Estos son solo algunos de los titulares que ha reportado la prensa en cuestión de semanas o meses este año 2023 sobre casos de hit and run.

Los hit and run son choques vehiculares donde el conductor impacta a una o varias personas, huye inmediatamente del lugar y no se hace responsable de sus actos.

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) indicó que este año se han registrado 3,540 de estos delitos. Mientras que en el 2022 hubo 8,912 y en el 2021 un total de 17,901.

Por su parte, el Negociado de la Policía informó que en lo que va del año han ocurrido ocho casos graves y 16 fatales. El año pasado fueron 15 graves y 20 fatales y en el 2021 llegaron a 15 graves y 24 fatales.

La directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia, Jimara Gabriel Maisonet, explicó que en el procesamiento de la mayoría de los casos, se necesita prueba circunstancial.

“Las reglas establecen que la prueba circunstancial es tan buena como la prueba directa. Si un testigo dice que el carro pasó rápido se puede verificar si hay marcas en el pavimento, cámaras, etc, para saber si iba a exceso de velocidad. Todo para probar lo que pasó”, puntualizó Gabriel Maisonet.

La fiscal comentó que los hit and run se trabajan como si fuera un rompecabezas “porque tenemos que empezar a atar cabos, a buscar piezas para saber lo que allí sucedió”.

“Yo no puedo dejar de tomar una medida porque eso me va a decir el punto de impacto. Por ejemplo, si es un cuerpo de un peatón o un ciclista, el cuerpo quedó aquí, pero un zapato queda en otro lado, pues ahí se determina dónde fue el primer impacto, cómo el cuerpo se pudo haber desplazado y esas cosas nos ayudan a establecer velocidad y los otros factores, lo que ocurrió en el momento” agregó Gabriel Maisonet.

También, en el proceso activan la alerta Mayra Elías, que avisa a la ciudadanía sobre pistas recopiladas por agentes de la policía que puedan ayudar a identificar al conductor que se fugó.

La directora aseguró que es una investigación compleja y multifactorial.

Factores que provocan choques vehiculares

La fiscal comentó que hay unos casos en los que las personas iban a exceso de velocidad o no estaban pendientes a la calle.

En una reunión que tuvo con The Traffic Incident Management (TIM) destacaron que muchos choques son ocasionados por conductores distraídos por el uso del celular. “Toda nuestra atención tiene que estar en ese volante”, agregó Gabriel Maisonet.

Huir es un agravante

El director ejecutivo de la CST, Luis Rodríguez Díaz, cree que en la mayoría de los casos en los que los conductores se van a la fuga es porque el vehículo no está al día en documentación o están bajo los efectos de alcohol o drogas.

“Ese es el instinto muy probablemente en el momento. Lo conveniente legalmente es que se mantengan en el lugar porque ya el hecho de cometer el hit and run es un agravante adicional a la causa principal del choque, así que es mejor que se detengan, permanezcan en el lugar, se mantengan sensibles ante el hecho que está ocurriendo en ese momento, acepten la responsabilidad y se sensibilicen con la situación”, destacó Rodríguez Díaz.

Planteó que al final las investigaciones policiales ubican a los responsables.

Gabriel Maisonet explicó que si la víctima resulta lesionada la pena son tres años de cárcel, pero en caso de muerte son diez años de reclusión.

La Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico establece además que se puede imponer multa no mayor de $10,000 y se le revoca todo permiso para conducir.

Estadísticamente, en los casos de los hit and run la mayoría de los procesados son hombres. En particular, la mayor parte de los choques y muertes en las carreteras ocurren los fines de semana, desde la primera hora del jueves hasta el domingo en la madrugada.

Accidentes prevenibles

La fiscal planteó que si hay un delito que es prevenible, es este. “Uno tiene que estar pendiente cómo guía, tomar todas las debidas, precauciones y eso es prevenible porque si yo no voy a exceso de velocidad, si yo no voy cambiando de carril, si cojo por el paseo, son decisiones que tomamos y nadie tiene que morir en las carreteras”, advirtió Gabriel Maisonet.