Thomas Rivera Schatz le contesta al presidente de Telemundo

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, respondió un mensaje que le envió el presidente de Telemundo Puerto Rico, José Cancela a través de las redes sociales como parte de la controversia por el comportamiento hostil que realizó el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) con la periodista Valeria Collazo.

En su respuesta al presidente del canal, Rivera Schatz, culpa a la periodista Valeria Collazo de Rayos X, por publicar información sobre su salud mental en las redes sociales, publicación que utilizó en su contra esta mañana.

“Con el aprecio y respeto de siempre. Estipulada nuestra diferencia pero válidos sus planteamiento y el mío. No se cuestiona ninguna condición ni circunstancia del Dr. Rodríguez Mateo ni la que divulgó la propia empleada de Telemundo. ¿La PRIMERA PREGUNTA es quien hizo público este asunto? No fuimos ni usted ni yo, mi querido amigo. Si alguien se incomodó por mi publicación esa no fue la intención contra nadie. Quien lo hizo público fue Telemundo en el reportaje como legítimamente corresponde y la Sra. Collazo como libremente lo permiten en las redes. Coincido totalmente con usted, que hay asuntos personales que no debieron exponerse en las redes, quien lo hace decide que sean públicas y que se reflexione sobre las mismas. Mi opinión y expresión es tan libre y legítima como la de Telemundo, la suya, la de la Sra. Collazo, el Dr. Rodríguez Mateo y cualquier otra persona que participa de la discusión pública”, escribió Rivera Schatz en sus redes sociales.

Más temprano, Cancela, repudió que Rivera Schatz hiciera referencia a una publicación de la periodista sobre su salud mental.

“Thomas, uso este espacio para estar en total desacuerdo con lo que parece ser el cuestionamiento de la salud mental de Valeria. Confieso, que no soy fanático de compartir mi vida en redes, pero de ahí a querer cuestionar la condición de Valeria, específicamente sobre la entrevista que se transmitió anoche en Rayos X, nos da pie para salir en su defensa, y condenar la asociación que usted busca. Tengo la suerte de conocer a Valeria como ser humano y como la gran periodista que es. Su valor en enfrentar las vulgaridades del Dr Mateo con calma y respeto,es mas que muestra suficiente de quien es la persona equivocada en esa entrevista. El querer atar cabos por el post de Valeria, es halado por los pelos y lo repudiamos”, expresó en Facebook.

Las expresiones de Cancela se dan luego de otra publicación realizada por Rivera Schatz en Facebook donde hace referencia a un escrito de la periodista sobre sus ataques de ansiedad.

“Se reseña en repetidas ocasiones un reportaje contra el Administrador de ASSMCA, Dr. Carlos Rodríguez Mateo. ¡Eso es válido y necesario! ¡Se deben fiscalizar todos los servicios! La salud mental es un tema cardinal y no puede tratarse livianamente.

Ahora bien, vea la publicación en redes sociales, que al parecer hizo la empleada de los medios de comunicación que entrevistó al Dr. Rodríguez Mateo. ¡Esa publicación en redes y la entrevista la hizo ELLA!”, lee el escrito de Rivera Schatz.

Administrador de ASSMCA se comporta de manera hostil con Valeria Collazo

La situación surge luego de una entrevista que realizó Valeria Collazo en el programa Rayos X de Telemundo al administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Dr. Carlos Rodríguez Mateo quien mostró un comportamiento hostil en contra de esta.